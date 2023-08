World Beer Awards 2023: la Microbrasserie Archibald se démarque à l'échelle nationale en remportant 6 médailles pour ses bières

La Microbrasserie Archibald s’est démarquée en remportant six prix à l’échelle canadienne lors du World Beer Awards 2023, une compétition d’envergure présentée au Royaume-Uni.

Les six bières sont la Bopère, la Matante, la Belle-mer, la Neipa fin brasseur, la Joufflue et la Ci-boire. Deux de ces six bières (la Bopère et la Matante) ont remporté l’or dans leur catégorie au début du mois d’août.

Bleu Outremer/fourni par Archibald

Les bières qui remportent l’or dans leur pays obtiennent automatiquement un laissez-passer pour la grande finale. Les vainqueurs des meilleures bières au monde ont été dévoilés plus tôt cette semaine. Bien que la Bopère et la Matante étaient en compétition respectivement dans les catégories Lager et Golden Ale, elles n’ont pas remporté de médaille dans cette ultime épreuve.

N'empêche que pour les artisans de la microbrasserie, le fait de produire des bières reconnues comme les meilleures au Canada est déjà une grande source de fierté.

«C’est une belle récolte pour nous avec six médailles dont deux d’or, une d’argent et trois de bronze. La Bopère est une nouvelle bière de cette année. C’est une très grande fierté pour toute l’équipe et encore plus pour l’équipe de brassage d’être capable de se démarquer et d’aller chercher des médailles comme celles-là surtout avec la quantité de produits qui sont disponibles maintenant dans l’industrie de la microbrasserie», a commenté Étienne Dancosse, directeur marketing à la Microbrasserie Archibald.

«Cela prouve tout le sérieux de notre production et des beaux produits que l’on peut sortir ici», a ajouté Sylvain Clep, brasseur en chef.

Fondée en 2005 à Lac-Beauport, Archibald s’est taillé une place enviable au Québec dans le domaine des microbrasseries.

Photo Gabriel Rancourt/fournie par Archibald

«Aujourd’hui, Archibald, c’est la plus grosse microbrasserie en volumes au Québec et dans les plus grosses au Canada également, même si on ne vend qu’au Québec», a poursuivi M. Dancosse.

«On occupe une place prépondérante dans le marché québécois des microbrasseries, avec 25 points de part de maché», a-t-il ajouté.

«C’est une croissance qui s’est accélérée dans les dernières années. On a encore une belle croissance année sur année, malgré une industrie qui est ébranlée par la pandémie, l’inflation et le retour de certains consommateurs vers des marques plus anciennes», a-t-il dit.

Selon M. Dancosse, l’entreprise, dont les produits sont disponibles dans près de 6000 points de vente au Québec, tire bien son épingle du jeu. Les restaurants vont bien et les projets recommencent à jaillir.

«On a toujours des projets d’expansion au Québec. On commence à penser potentiellement à d’autres projets sans dire exactement quoi. Ça va bien.»

La Microbrasserie Archibald, c’est aussi six restaurants et plus de 800 employés.