La musique peut aider à réduire l’anxiété

La musique peut avoir de nombreux effets sur nous, et notamment améliorer notre état physique et mental en aidant à réduire la pression sanguine et le stress, c’est ce que croit un thérapeute.

La musique peut notamment contribuer à libérer de la dopamine, un neurotransmetteur qui affecte notre humeur et notre sens du bonheur, selon des recherches.

Raymond Leone, un thérapeute travaillant dans un hôpital, utilise la musique pour réduire l’anxiété de ses patients.

«Je commence avec de la musique qui correspond à l’état d’esprit du patient et je passe tranquillement à des thèmes plus apaisants», a rapporté M. Leone, dans le «Washington Post».

«Je trouve que leur humeur suit souvent. Ça s’appelle l’entraînement. On embarque dans la musique et on la suit, mentalement et physiquement», a-t-il poursuivi.

Le thérapeute a également rapporté son expérience avec une quadragénaire diagnostiquée avec un cancer, bouleversée par la maladie, mais également triste pour une raison qu’elle ne pouvait pas expliquer.

«Nous avons parlé de musique et de ses musiques préférées. Elle a mentionné qu’elle aimait écouter Fleetwood Mac, et surtout la chanson “Landslide”, a écrit M. Leone. Je l’ai jouée et chantée pour elle. Elle a pleuré et à la fin, elle a dit: “Je sais pourquoi je suis si bouleversée, je suis inquiète pour mes enfants”.»

L’auteur de l’article a également expliqué que, lorsqu’une personne est prise par la panique ou l’anxiété, elle ne peut parfois pas décrire ce qu’elle ressent avec des mots. Les paroles d’une chanson pourraient donc aider à mettre des mots sur les maux.

«L’une des belles choses avec la musique, c’est qu’elle est subjective, et qu’on l’utilise de façon personnelle. On peut explorer différentes manières d’utiliser la musique, tous les types de musique, pour nous aider dans nos vies quand on en a besoin», a-t-il également écrit.

Le spécialiste propose des idées pour utiliser la musique pour combattre l’anxiété:

«Lorsque vous vous sentez anxieux, au lieu de trouver de la musique “relaxante”, créez une playlist personnelle et laissez la séquence vous guider», a-t-il expliqué.

Voici les étapes que M. Leone conseille de suivre:

Commencez par de la musique qui correspond à votre humeur du moment. La première chanson peut être un peu plus intense que les autres, avec plus de tension ou de mélancolie;

Choisissez ensuite des chansons qui vous mèneront graduellement vers un état plus détendu;

Utilisez de la musique que vous aimez.