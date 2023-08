Le Guide en couverture

C’était en 1969. Dans le cadre de son émission Prenez le volant, Jacques Duval mettait à l’essai une des voitures américaines les plus performantes de l’époque sur le circuit du Mont-Tremblant. Il s’agissait d’une Dodge Charger Daytona, valant aujourd’hui une véritable fortune auprès des collectionneurs, et que M. Duval avait alors poussée à l’extrême en faisant crisser les pneus tout au long de sa chronique. Ironiquement, en prenant soin au passage de mentionner que la tenue de route était remarquable, notamment en raison de pneus d’excellente qualité! Je la ris encore...

Cette émission, dont on retrouve un extrait sur YouTube, est probablement l’une des plus connues des amateurs de voitures. Est-ce parce que le modèle était à ce point impressionnant, ou parce que l’hôte nous en mettait plein la vue? La réponse est indubitablement un amalgame des deux hypothèses. Quoi qu’il en soit, l’idée de mettre une Charger en couverture du Guide de l’auto, 55 ans après les prouesses de M. Duval, constitue un superbe rappel pour l’histoire du livre.

Le Guide de l'auto

Évidemment, la Charger en couverture du Guide 2024 n’a rien à voir avec le modèle de 1969, bien que les stylistes s’en soient inspirés. En fait, elle n’a même rien à voir avec une Charger 2023. Une autre raison pour laquelle l’équipe a unanimement voté pour ce choix de couverture, qui fait énormément jaser. Également parce que l’année 2024 trace un trait pour l’amateur de muscle cars. Il s’agit de la fin d’une époque pour le groupe Stellantis (Chrysler), qui fera disparaître d’ici la fin de l’année, les mythiques Dodge Charger et Challenger, ainsi que la berline Chrysler 300. Ce sont des modèles que l’on s’arrache encore sur le marché et dont les éditions spéciales (dernières productions) connaissent actuellement la surenchère avec des prix complètement fous.

Dodge

En présentant l’an dernier le concept d’une voiture qui pourrait éventuellement reprendre le flambeau du modèle actuel, Dodge allait donc nous offrir un cadeau exceptionnel à mettre en couverture du Guide de l’auto. Une Dodge Charger Daytona SRT, cette fois 100% électrique, et illustrant ce à quoi pourrait ressembler le modèle de future génération. Notre équipe s’est d’ailleurs déplacée dans les studios de l’entreprise à Ann Arbor au Michigan pour capturer cette seule image, ceinturée par un fond montréalais.

En dos de couverture se trouve également une Charger. Celle qui a inspiré le concept 2024 et qui avait été mise à l’essai par M. Duval. Commercialisée sous cette forme de 1968 à 1970, la Charger s’est aussi fait connaître du grand public à travers le film Bullitt (la voiture noire des malfaiteurs) de même que dans la populaire série The Dukes of Hazzard. Constituant aujourd’hui l’un des modèles les plus mythiques de l’histoire de Dodge, la Charger est ironiquement reconnue comme étant la voiture de patrouille par excellence. En effet, dans l’ère moderne, elle s’est transformée en une berline à quatre portes qui, depuis, aura été l’enfant chérie des différents corps de police nord-américains. Il s’agit là de l’unique voiture encore destinée à cette tâche. Car, après 2023, les véhicules de patrouille seront des VUS ou des camionnettes.

Stellantis

Terminons en mentionnant que le résultat de cette couverture du Guide de l’auto s’explique aussi par le fait qu’il s’agisse d’une voiture. Au cours des quatre dernières années se sont succédés des camions en couverture du livre, avec les Rivian R1T, Ford Bronco, GMC Hummer EV et VW ID.Buzz. L’équipe souhaitait donc revenir à la tradition d’une voiture symbolisant la performance, mandat que remplit à merveille la Charger Daytona SRT Concept.