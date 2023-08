Le peigne à moustache de Freddie Mercury fait exploser les enchères

La multinationale Sotheby’s pensait voir le peigne à moustache de Freddie Mercury partir aux enchères pour environ 850$; l’offre est maintenant 50 fois plus élevée.

La guerre des enchères est donc ouverte parmi les fanatiques du légendaire et regretté Freddie Mercury.

L’offre pour le peigne à moustache, qui a jadis appartenu au chanteur du groupe Queen, approche en effet les 45 000$. Les enchères pour cet item de collection seront encore acceptées jusqu’au 13 septembre.

En entrevue en début de mois avec le média britannique The Mirror, l’ancien assistant de Freddie Mercury, Peter Freestone, a admis que le virtuose avait payé le mini peigne environ 160$ chez Tiffany & Co.

Surprenant, selon les vendeurs

Il s’agit donc d’une surprise, même pour la compagnie Sotheby’s – une multinationale qui œuvre dans la vente d’œuvres d’art et d’objets de collection – justement chargée de vendre près de 1500 items de l’inventaire personnel de Freddie Mercury.

«Un objet inattendu fait présentement sensation», s’est exprimé Sotheby’s, à travers une publication sur son site web. «L’enchère pour ce modeste item, qu’on peut s’imaginer transporter dans notre poche, et qu’on estimait à environ 850$, est maintenant rendue à 41 000$, et ça monte», a mentionné la compagnie, en date du 18 août.

Il participait à des enchères en secret

Selon ce que rapporte Peter Freestone à The Mirror, Freddie Mercury était lui-même friand des ventes aux enchères. Le chanteur envoyait cependant son assistant personnel en son nom, car sa présence à elle seule faisait exploser les offres.

«Le matin de l’enchère, je lui amenais son chéquier et il signait en blanc», confie Freestone. «Il adorait les vases en cristal, les meubles et ce qui était Japonais; la plupart du temps, j’étais chanceux et j’acquérais ce qu’il voulait.»