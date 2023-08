Météo: l’Est du Québec pourrait recevoir les restes de la tempête Franklin

La tempête Franklin, qui avance très lentement entre les Bahamas et les Bermudes et qui menace de se transformer en ouragan au cours de la fin de semaine, pourrait déverser des quantités de pluie importantes au Québec, au milieu de la semaine prochaine.

«C’est encore une tempête tropicale présentement», a expliqué Simon Legault, météorologue pour Environnement et changement climatique Canada.

Au cours de la fin de semaine, ce système devrait progresser davantage vers le nord.

«C’est à partir de ce moment-là que nous aurons une indication plus claire vers où il va se diriger.»

Cette tempête est attendue dans les eaux canadiennes. Si elle touche terre, cela pourrait se produire davantage du côté de Terre-Neuve.

«C’est peut-être la plus grande probabilité.»

Pour les Maritimes, cela devrait se traduire par des vagues fortes et des quantités importantes de pluie, mais le Québec ne sera pas épargné, selon le météorologue.

«En même temps que la tempête remonte, il y a une perturbation qui va traverser le Québec. Donc, l’interaction entre les deux, l’injection d’humidité par Franklin, pourrait augmenter les quantités de précipitation.»

«Il pourrait y avoir des bons vents dans le secteur du golfe du Saint-Laurent. Donc, les secteurs des Iles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord. Peut-être un peu la Gaspésie. Il y a de l’incertitude sur la trajectoire et l’interaction entre Franklin et le creux qui traversera le Québec.»

Deuxième tempête

«L’enjeu, c’est aussi une deuxième perturbation tropicale qui devrait se former près de la péninsule du Yucatan au Mexique au courant de la fin de semaine et traverser la péninsule de la Floride dans les environs de mardi en remontant plus ou moins vite.

«Elle pourrait elle aussi interagir avec la tempête Franklin et avec le creux. Donc, il y a trois entités qui risquent d’interagir entre elles. Ça ajoute beaucoup à l’imprécision actuellement», a conclu le spécialiste.

La saison des ouragans est du 1er juin au 30 novembre.