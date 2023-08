Enfant désorienté en Oklahoma : «M’aiderais-tu à retrouver ma mère?»

Une mère de l’Oklahoma a partagé son «pire cauchemar» sur sa page TikTok, après qu’il se soit produit. Son fils de 5 ans s’est retrouvé au beau milieu d’un quartier résidentiel inconnu alors que le chauffeur de son autobus scolaire l’a déposé au mauvais arrêt alors qu’il y avait une canicule.

Kelly Mullholland, la mère de l'enfant de 5 ans, a publié les images de la caméra de surveillance de la maison vers qui son fils s’est dirigé pour demander de l’aide.

«Veux-tu m'aider à retrouver ma maman?» a demandé le garçon à la propriétaire de la maison chez qui il s’est retrouvé.

C'était la première fois que le garçon montait dans un autobus scolaire, a déclaré sa mère.

Mullholland détaille le moment exact où elle se rend compte que son fils, ainsi qu'un autre enfant de 5 ans avec lui, ont été déposés au mauvais arrêt dans la vidéo qui a accumulé plus de 4 millions de vues.

Presque une heure après son arrivée prévue, Mullholland aperçoit enfin l’autobus et se dirige vers le chauffeur pour lui demander où se trouvent son fils et la fille de son conjoint.

Toutefois, le chauffeur du bus n'a pas pu répondre, car il ne se souvenait pas d’eux.

Alors que Mullholland se tenait là et se demandait où pouvait être son petit garçon, un enfant plus âgé dans le bus est intervenu et lui a dit : «on les avoir vus descendre au dernier arrêt.»

Mullholland a d'abord fait le tour de la zone identifiée par l’enfant plus âgé, mais les enfants n’y étaient pas.

«Nous les avons finalement trouvés dans une maison à plus de 800 mètres de chez nous, ainsi qu'à 800 mètres de l'endroit où ils avaient été déposés», dit-elle.

Les enfants erraient dehors dans la région depuis plus d’une heure par une température de près de 40 degrés, a rapporté le Daily Mail.