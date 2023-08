Météo au Québec: de la pluie en attendant le retour du soleil dimanche

Le dernier week-end du mois d’août sera marqué par une météo en dents de scie avec de la pluie intermittente samedi qui laissera place à un dégagement dès le lendemain.

Les averses affecteront le sud-ouest du Québec, dont Gatineau et Montréal, avant de toucher au courant de la journée les secteurs du centre de la province, notamment l’Estrie, la Mauricie et la Beauce.

En revanche, dans les régions de Québec et du Saguenay, on peut s’attendre à 60 % de probabilité d’averses, alors que les températures se stabiliseront entre 20 et 22 degrés, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Le même scénario pluvieux est anticipé dans la plupart des secteurs de l’est du Québec, de la Gaspésie à la Côte-Nord, tandis que le ciel sera gris et couvert mais probablement sans averses ailleurs dans le Bas-Saint-Laurent.

D’ailleurs, l’agence fédérale a émis un bulletin météorologique spécial pour les Îles-de-la-Madeleine où on prévoit pour la journée de samedi des épisodes de fortes pluies avec plus de 50 millimètres en 24 heures.

La couverture nuageuse laissera place à un dégagement et un temps plus lumineux dès dimanche dans la plupart des secteurs du Québec, même si des nuages épars pourraient persister par endroits.

En attendant, la journée de vendredi sera marquée par un temps généralement nuageux avec des averses dans le sud et le centre de la province, tandis que les secteurs de l’est de la province seront épargnés.