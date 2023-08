Montréal: une ado de 14 ans portée disparue dans Ahuntsic-Cartierville

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite la collaboration du public afin de retrouver une adolescente de 14 ans portée disparue depuis jeudi matin.

Sarah Ouimet a été aperçue pour la dernière fois vers 8 h 30 dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et n’a plus donné signe de vie depuis.

«Les enquêteuses et les enquêteurs et sa famille craignent pour sa santé et sa sécurité», a indiqué la police de Montréal.

La jeune fille mesure 1,57 m, pèse 61 kg et a les cheveux roux et les yeux verts, selon la description fournie par le SPVM.

Lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois, Mme Ouimet portait un chandail à manches bleu pâle et un short gris, a-t-on précisé.

Toute personne qui a de l’information pouvant aider à localiser la jeune adolescente peut communiquer avec le 911 ou contacter le poste de quartier le plus proche.