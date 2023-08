Pas de pénurie de main-d'oeuvre pour Walmart à Montréal

En pleine pénurie de main-d’œuvre, Walmart Canada aurait réussi l’exploit de recruter pas moins de 300 travailleurs pour l’ouverture de sa nouvelle succursale du Marché Central à Montréal.

C’est du moins ce que jure sa direction, ajoutant en prime avoir reçu au préalable, plus de 3000 candidats en entrevue, tous intéressés à occuper une des dizaines de fonctions offertes par le géant américain du détail.

Francis Llarena, gérant de ce nouveau grand magasin de 140 000 pi2, n’est pas peu fier du résultat. «Nous avons travaillé fort. Nous sommes en recrutement depuis mars. Plus de 3000 candidats ont été reçus en entrevue, et l’on continue aujourd’hui, encore et encore.»

Des candidats par centaines

L’information surprend, en ces temps où pas un jour ne passe sans qu’un chef d’entreprise ne prenne la parole au Québec pour se plaindre du manque de main-d’œuvre, du manque d’intérêt des candidats, ou de la difficulté à les retenir en poste une fois embauchés.

L’industrie du commerce de détail est particulièrement vocale à ce propos. Par exemple, à chaque occasion depuis des années, le Conseil québécois du commerce de détail multiplie les conférences, colloques et formations pour analyser la situation et tenter de surmonter cette difficulté. Hier pourtant, l’organisation a préféré se faire discrète, choisissant de ne pas donner suite à notre demande d’entrevues sur le sujet.

Walmart ne connaît-il pas de pénurie de main-d’œuvre? «Écoutez. On a affiché les postes et on a donné la chance à tout le monde, a répondu le vice-président à l’exploitation de Walmart pour le Québec, Cyrille Ballereau. Je ne sais pas ce que les autres disent, mais de notre côté, tout en reconnaissant que le recrutement puisse être plus ardu ailleurs, dans le cas de ce magasin, nous avons réussi à combler l’ensemble de nos postes».

Ainsi, au terme de «plus de 3000 entrevues», un peu plus de 300 candidats d’une quarantaine d’origines nationales ont été embauchés et formés à temps pour l’ouverture de ce nouveau grand magasin Walmart, le premier à ouvrir ses portes au Québec depuis dix ans.

Au-delà des salaires

À la tête de ce nouveau paquebot, Francis Llarena, laisse entendre que la grande flexibilité de l’organisation à s’adapter aux disponibilités du personnel pourrait en partie expliquer son succès.

«On a des quarts de travail le matin, le jour, le soir, la nuit, la semaine, comme la fin de semaine. On s’adapte avec des horaires variables, avec des petits comme des longs quarts de travail. Nous avons vraiment un grand éventail de possibilités pour les candidats qui souhaitent se joindre à nous.»

Évoquant des raisons de concurrence, Walmart refuse de divulguer les salaires offerts à «ses associés». « On paye toujours au-dessus du salaire minimum et ce salaire varie en fonction des responsabilités», se limite à dire le vice-président, convaincu que le salaire n'explique à lui seul le pouvoir d'attraction du détaillant de Bentonville.

En plus du salaire et des horaires accommodants, Walmart offrirait bien d’autres avantages à ses employés. «Par exemple, en plus d'horaires accomodants et de nos bas prix quotidiens, tous nos associés profitent d’une remise de 10% sur leurs achats. De plus, ils prennent part aux bénéfices du magasin, ils ont un programme d’actionnariat à leur disposition, sans compter le programme de télémédecine pour eux ou celui de leur famille».

Et puis, il y a cette possibilité toujours présente de gravir les échelons de l’organisation. «J’en suis un bon exemple. Je suis arrivé au pays avec ma femme et mes quatre valises. J’ai commencé au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en mars 2002, comme associé dans la section de la quincaillerie». Cette possibilité de connaître la même ascension professionnelle, Cyrille Ballereau assure qu’elle est offerte à l'ensemble des 14 000 employés que compte Walmart dans la province.