Pourquoi l’inflation demeure-t-elle plus persistante au Québec?

Si le taux d’inflation au Canada a fini par retomber quelque peu en juin, ce n’est pas le cas de celui du Québec qui continue d’être plus élevé que la moyenne nationale. Mais qu’est-ce qui explique cette différence?

Une des principales causes serait le taux d’inflation des services qui a atteint 5,4% au Québec en juillet, contre 4,3% au Canada pour le même mois.

Voici quelques éléments qui ont joué sur cette augmentation:

La «forte progression» des salaires

Selon l’économiste principale chez Desjardins, Hélène Bégin, la «forte progression» des salaires dans la Belle Province ne serait pas étrangère à cette hausse puisque «le tiers du prix des services repose sur la main-d’œuvre».

La rémunération hebdomadaire moyenne a ainsi connu une hausse de 4,1% au Québec, ce qui, avec l’aide du soutien financier gouvernemental, aurait permis au revenu personnel après impôts et inflation de bondir de 1,6%.

Au même moment, ce revenu baissait de 0,4% au Canada.

Les fermetures de services pendant la pandémie

La pandémie de COVID-19 a également eu son rôle à jouer avec les fermetures des commerces, qui ont été plus fréquentes et prolongées au Québec que dans d’autres provinces du pays et qui les ont fragilisés.

«Les prix demandés aux clients ont dû être ajustés en conséquence afin de maintenir une certaine rentabilité des établissements, notamment dans le secteur de la restauration», a expliqué Mme Bégin.

Des prix moins élevés pour les services de garde... mais pas au Québec

Les prix des services de garde ont baissé de près de 20% depuis un an avec la mise en place d’un programme national par Ottawa, a rappelé l’économiste.

Or, cette diminution ne s’est pas fait ressentir au Québec, puisque la province dispose de son propre réseau de garderies subventionnées.

La pression sur le coût de la vie a donc été réduite chez les familles canadiennes, mais pas nécessairement pour les ménages québécois.

Les dépenses non essentielles plus importantes

Certaines dépenses en loisir ont été plus fréquentes chez les Québécois que pour le reste des Canadiens.

On y retrouve notamment une progression de l’achat et l’utilisation de véhicules de loisirs (+4,3%), des équipements et des services de divertissement pour le foyer (+6,1%) et des services culturels et récréatifs (+4,8%).

«La marge de manœuvre financière des Québécois, qui est moins limitée que dans certaines provinces, pourrait avoir stimulé davantage la demande de biens discrétionnaires et, par conséquent, les prix», a souligné Mme Bégin.

Malgré un taux d’inflation plus important qu’au Canada, l’économiste assure que «les facteurs qui ont contribué à maintenir l’inflation plus élevée au Québec depuis plusieurs mois devraient s’estomper graduellement».

Le Québec devrait donc rejoindre prochainement la moyenne nationale.