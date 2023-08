Québec pourrait être l’antidote parfait pour Greg Bird

TROY, New York – Le nouveau joueur des Capitales Greg Bird aime foncièrement le baseball. Ses yeux pétillent lorsqu’il en parle. Le plaisir d’y jouer était toutefois moins présent dans les dernières années en raison de diverses blessures. Québec pourrait représenter le meilleur des antidotes pour lui.

«Je lui ai dit que c’était un bon endroit pour jouer au baseball, a noté son bon ami Evan Rutckyj, qui est à l’origine de l’arrivée de Bird chez les Capitales. Avec toutes les blessures qu’il a subies au fil des ans, c’était devenu plus laborieux pour lui. De venir ici, de rencontrer les gars et d’aider l’équipe, je me suis dit que ce serait plaisant. Probablement qu’il n’a pas eu tellement de plaisir à jouer au baseball dans les dernières années.»

«Il ne m’aurait pas proposé de venir s’il pensait que ce n’était pas une bonne chose pour moi et je n’aurais pas accepté si je n’en avais pas été moi-même convaincu», a indiqué l’ancien joueur des Yankees, qui avait connu Rutckyj, en 2011, au camp des recrues de la formation new-yorkaise.

La balle en souvenir

Dès son premier coup sûr dans l’uniforme des Capitales, Bird a d’ailleurs pu découvrir la personnalité de ses nouveaux coéquipiers qui, avec humour, ont demandé à l’arbitre de pouvoir conserver la balle.

«On lui a fait une petite blague en demandant pour la balle, c’était drôle, racontait le Québécois David Glaude, à l’issue du match de mardi disputé à Troy, dans l’État de New York. On a fait comme si c’était son premier coup sûr chez les professionnels, mais on sait évidemment qu’il en compte déjà plusieurs.»

D’une certaine manière, la mise en scène signifiait: «Bienvenue dans le club, Greg! Tu fais partie des nôtres et on va avoir du plaisir ensemble.»

«Je deviens rapidement à l’aise avec eux et ils sont de plus en plus à l’aise avec moi, a confirmé Bird, qui est âgé de 30 ans. C’est un groupe qui a du plaisir et Pat [Scalabrini] semble être un bon gérant.»

Rien à voir avec les ligues mineures

Et dire que Bird n’a même pas encore connu la folle ambiance du Stade Canac... Il devrait en avoir la chance au retour du présent séjour des Capitales à l’étranger. Le rendez-vous est donné mardi contre les Boulders de New York.

«L’un des points principaux abordés a été le plaisir, nous jouons pour gagner, nous ne nous inquiétons pas de nos statistiques personnelles, comme c’était le cas dans les ligues mineures, a ajouté Rutckyj. Peu importe ce que tu fais, si l’équipe parvient à gagner, tu vas être content.»

«Dans les ligues mineures, chaque joueur est là, d’abord et avant tout, pour lui-même, a regretté l’artilleur. Évidemment, tu veux gagner, mais si jamais l’équipe perd et que tu as bien fait personnellement, tu demeures plutôt content quand tu joues dans les ligues mineures. Tu veux avoir de bonnes statistiques advenant un rappel. Ici, et spécialement chez les Capitales, tant et aussi longtemps que l’équipe gagne, tout le monde reste heureux.»

Un amoureux de baseball

De nature plutôt réservée, Rutckyj se montre particulièrement volubile au moment de parler du parcours de Bird, qui avait connu des débuts étincelants avec les Yankees, en 2015, avec 11 circuits en 46 matchs. Il avait d’ailleurs réussi ses deux premières longues balles dans le baseball majeur lors d’une même partie au Yankee Stadium contre le lanceur des Twins du Minnesota Ervin Santana.

«À chaque fois qu’il y a un ancien coéquipier qui a du succès dans les ligues majeures, et encore plus lorsqu’il est un ami, tu veux le suivre de près, a mentionné Rutckyj. Je connais Greg depuis longtemps, je sais qu’il est un joueur de qualité, mais je connais aussi le type de gars qu’il est. Plus que tout, c’est un joueur de baseball, il est un amoureux de ce sport, il aime en parler...»

Ancien coéquipier de Gausman

Bird ne s’est pas fait prier pour discuter d’un autre de ses anciens coéquipiers, soit le lanceur des Blue Jays de Toronto Kevin Gausman. Les deux ont fréquenté la même école secondaire à Aurora, au Colorado. Employé comme voltigeur chez les Capitales, Bird a déjà été le receveur de Gausman.

«C’est cool de le voir faire si bien présentement avec les Blue Jays, je suis vraiment heureux pour lui, a affirmé Bird. C’est fou à quel point il a évolué pour devenir un vrai professionnel. Il aurait été bien de pouvoir être à nouveau son coéquipier, mais ainsi vont les choses.»

Bientôt en Australie?

Bird a bien failli retrouver Gausman chez les Jays après avoir participé au camp de la formation torontoise, en 2022. Il a toutefois été libéré dès le mois d’avril.

«Ç’a été une année occupée pour moi en 2022, mais tout ne s’est pas déroulé comme je le souhaitais, a avoué Bird, qui, se retrouvant ensuite au niveau AAA pendant 59 matchs avec le club-école des Yankees, a maintenu une moyenne au bâton de ,218. Ç’a été un peu décevant.»

S’il compte profiter de son présent séjour avec les Capitales pour retrouver le plaisir de jouer au baseball, Bird planifie d’évoluer en Australie, cet hiver. Aujourd’hui Québec, bientôt l’Australie. Et qui sait s’il ne souhaitera pas revenir avec les Capitales, l’an prochain? L’organisation des Capitales en rêve déjà.

New York: une autre dimension

TROY, New York – Greg Bird a frappé exactement 129 coups sûrs en saison régulière avec les Yankees de New York dans le baseball majeur. Il faut en ajouter 11, dont trois circuits, durant les séries éliminatoires.

«C’est juste une autre dimension de jouer au baseball dans cette ville, c’est une expérience extrêmement spéciale et tu apprends beaucoup de ça, a commenté le nouveau venu des Capitales de Québec. C’est un peu différent en raison de l’attention portée, mais sur le terrain, ça demeure le même sport. C’était plaisant de jouer dans les éliminatoires là-bas.»

Différentes blessures, à l’épaule droite et aux deux pieds, ont toutefois fait dérailler la carrière de Bird entre 2016 et 2019.

«New York est une ville incroyable où gagner, mais ce n’est pas plaisant quand tu perds, confiait pour sa part l’ancien receveur Brian Schneider, rencontré durant la récente tournée de balle-molle des anciens Expos au Québec, lui qui a travaillé jusqu’à tout récemment au sein de l’organisation des Mets pendant trois ans. C’est la même chose pour les Yankees que pour les Mets, même si ces derniers font figure de petits frères dans la région de New York.»

Désastreux

Actuellement, ni Bird ni Schneider ne s’ennuient du marché new-yorkais. Pour cause, les Yankees se retrouvent au dernier rang de la section Est de l’Américaine, sous la barre de ,500, tandis que les Mets, malgré la plus haute masse salariale du baseball majeur en 2023, connaissent une saison encore plus désastreuse.

«Ça démontre simplement que c’est très difficile d’acheter un championnat, il y a tellement de facteurs, indique Schneider, qui portait le titre d’entraîneur responsable du contrôle de la qualité chez les Mets, de 2020 à 2022. Tu peux avoir la meilleure équipe sur papier, mais certains joueurs peuvent se blesser et ça change tout.»

Dans le calepin...

Après deux parties disputées et un match annulé en raison de la pluie contre les ValleyCats de Tri-City, dans l’État de New York, les Capitales de Québec visitent les Miners de Sussex County dans une série de trois matchs d’ici dimanche.

Le lanceur Brac Warren, des ValleyCats, en est un que les Capitales pourraient retrouver advenant un match sans lendemain à disputer contre l’équipe de Tri-City, le 5 septembre prochain. Le club de Québec espère évidemment se faciliter la tâche en terminant la saison régulière au sommet de la section Est, ce qui signifierait un laissez-passer pour les demi-finales.

Blessé à un poignet, Kyle Crowl se retrouve sur la touche pour le reste de la saison. Les Capitales ont ainsi ajouté un autre ancien joueur du baseball majeur à leur formation, soit le joueur d’avant-champ portoricain Jesmuel Valentin.

Le lanceur québécois Jesen Therrien fait partie de ces anciens du baseball majeur qui, en 2023, ont choisi d’évoluer dans la Ligue Frontier dans le but de relancer leur carrière. Dimanche dernier, dans le deuxième match d’un programme double, Therrien a justement signé un match complet de sept manches au monticule pour guider les Aigles de Trois-Rivières à une victoire de 2 à 1.