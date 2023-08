Santé des femmes: au-delà du «facteur beurk» pour enfin étudier le sang menstruel

Une firme de recherche souhaite mettre à l’honneur le sang menstruel sur lequel les chercheurs auraient longtemps levé le nez, dans l’espoir d’améliorer la santé générale des femmes, malgré des réticences du domaine médical.

«Le sang est le fluide corporel le plus couramment utilisé pour la prise de décision médicale. Je me suis dit: “Les femmes saignent tous les mois. Pourquoi personne n’a-t-il utilisé ce sang à des fins de santé?”», a indiqué la Dre Sara Naseri, fondatrice de la firme Qvin, à la BBC vendredi.

Bien que plus de 800 millions de femmes soient menstruées au quotidien selon la chercheuse, elle n’aurait été en mesure de ne trouver qu’une étude, publiée en 2012, qui en aurait étudié les composantes, répertoriant plus de 385 protéines uniques au sang menstruel, a indiqué le média britannique.

Mais aucune étude n’aurait encore cherché à savoir si le sang menstruel et celui du reste du corps possèderaient des similarités, qui permettraient aux professionnels de la santé de surveiller, diagnostiquer ou de suivre l’évolution d’une condition médicale, comme possiblement le diabète ou les maladies cardiovasculaires liées au cholestérol, au travers du sang menstruel.

La chercheuse espère également que les recherches permettront de trouver des moyens non invasifs de diagnostiquer les maladies liées au système reproducteur féminin, selon le média britannique.

Cependant, il reste encore beaucoup de tabous entourant le sang menstruel dans le domaine médical, ce qui expliquerait le manque de recherches publiées le sujet, selon la Dre Christine Metz, professeure et chercheuse sur l’endométriose aux Feinstein Institutes for Medical Research de Northwell Health à New York.

«Lorsque nous avons décidé de collecter les effluents menstruels pour les étudier, plusieurs médecins nous ont dit qu’ils ne pouvaient pas demander à leurs patientes de faire cela. [Mais quand] nous [avons lancé un appel sur] les réseaux sociaux, nous avons inscrit 6000 personnes à notre registre. De toute évidence, elles ont dépassé le facteur beurk», a-t-elle relaté à la BBC.

De son côté, un laboratoire allemand aurait eu de la difficulté à trouver un laboratoire pour analyser les échantillons.

«Nous devons tout faire à partir de zéro, dès le tout début. Les laboratoires testent des échantillons de salive, d’urine ou de selles, mais il n’y a tout simplement rien pour le sang menstruel», a expliqué de son côté Miriam Santer, cofondatrice du laboratoire Theblood, à la BBC.