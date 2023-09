Si on boit de la bière, c’est à cause des Anglais

En 2020, selon Statistique Canada, chaque Québécois adulte a consommé 78 litres de bière, 24 litres de vin et 4 litres d’alcool, soit trois fois plus de bière que de vin et 20 fois plus que d’alcool. Il n’en a pas toujours été ainsi.

En campagne, sous le Régime français, où habite 80% de la population, la hiérarchie de la consommation des boissons s’établit comme suit: 55% préfèrent l’eau-de-vie, 24% consomment du vin, surtout «en cas de maladie», et 11% de la guildive (rhum); aucune demande pour la bière, car celle-ci est une boisson urbaine.

L’intendant Talon voulait lever du coude!

Si la première brasserie date de 1634 à Québec, il faut tout de go avancer que les brasseurs sont peu nombreux en Nouvelle-France; au total, une quinzaine sont recensés dans les trois centres urbains et certainement quelques autres si les communautés religieuses masculines sont prises en considération. Encore faut-il ajouter que la céréale de prédilection, l’orge, est peu cultivée avant 1720 et encore moins le houblon. La bière représente en Nouvelle-France un mode de production artisanal, masculin, qui s’adresse à une clientèle d’hommes. Et ceci malgré le projet grandiose de l’intendant Talon...

Original aux Archives Nationales d’outre-Mer, Collection Moreau de Saint-Méry, F3, No. 3, Maison de la brasserye. 1686. / Bibliothèque et Archives Canada, négatif e011093026-v8

Le but de Talon: réduire la consommation de vin et d’eau-de-vie importés et favoriser la consommation des grains locaux, une incitation pour les producteurs coloniaux à produire davantage. En effet, la prévision de consommation de grains est estimée à 12 000 minots. Talon voit très grand: une production de 4000 barriques par année ou 900 000 L qui devaient être consommés pour une moitié dans la colonie, l’autre moitié étant exportée aux Antilles. Cette production équivaut à un ratio de 340 L par adulte! La brasserie, achevée en 1670, cessera sa production en 1675; une aventure éphémère!

Le vent tourne après 1760

Dès 1760, soit juste après la Conquête, la bière arrive à pleines barriques sur les quais de Québec. De fait, ce sont 430 000 L qui sont importés en cette première année de présence britannique, bière destinée aux 7000 militaires en garnison, ce qui représente 61,5 L par soldat. Les Anglais sont de grands amateurs de bière: l’Angleterre, en 1760, compte plus de 42 000 brasseurs. Les chiffres d’importation confirment cet engouement; dans ce contexte, les brasseurs coloniaux ont peu de chance de tirer leur épingle du jeu.

Photo par J.E. Livernois. Original au Musée McCord-Stewart, Montréal, Référence VIEW-20313.0.

Néanmoins, un jeune et dynamique Anglais du nom de John Molson, arrivé au pays en 1782, tentera sa chance à Montréal. Vers 1796, la production annuelle de la brasserie Molson se chiffre à quelque 245 000 L. Rapprochée de celle du projet de Talon, cette production n’équivaut qu’au quart. Molson doit affronter plusieurs obstacles, notamment la concurrence britannique, mais aussi celle des rhumeries étrangères et québécoises – il existe trois rhumeries à Québec, et on parle d’une importation moyenne d’un million de litres entre 1761 et 1783.

Coups de pouce salvateurs

Molson reçoit trois sérieux coups de pouce politiques entre 1783 et 1793: le premier vient du fait que l’Angleterre ferme la porte aux importations de rhum américain; le second survient quand les approvisionnements de mélasse aux distillateurs de rhum québécois sont coupés, car le rhum doit rester un produit jamaïcain; et le troisième résulte de l’éclosion des guerres révolutionnaires en Europe, ce qui détourne la production de bière anglaise. Après 1793, plus aucune importation de bière anglaise n’est consignée et à peine quelques barils de bière américaine le sont après 1826. Molson a donc le champ libre et il ne sera pas le seul à tenter sa chance.

Illustration tirée du journal Le Soleil, 20 juillet 1901.

En 1827, il existe 14 brasseries à Montréal, mais 17 ans plus tard, il n’en reste que quatre: celle de John Molson, celle de William Dow, celle de Thomas Dawes et celle de Miles Williams, auxquelles se joint la Ekers l’année suivante. En 1863, la Dow brasse plus de trois millions de litres et, quatre ans plus tard, Molson atteint le cap des 3 250 000 L.

À Québec, les activités brassicoles débutent vers 1791 avec la St. Roc Brewery, une distillerie, avant de trouver sa vocation. Elle change fréquemment de propriétaire, jusqu’à ce qu’elle tombe dans l’escarcelle de J. K. Boswell. Ce dernier commence à travailler pour les brasseurs John et Benjamin Racey, qui exploitent notamment la Cape Diamond Brewery jusqu’en 1824, laquelle deviendra également la propriété de Boswell en 1843. Boswell possède aussi ses propres installations au pied de la côte du Palais, à proximité de l’ancienne brasserie de Talon, dont il louera éventuellement les voûtes.

Les sortes de bière

Les premières bières importées sont principalement des porters et des stouts, des bières foncées et fortes qui supportent bien la traversée transatlantique, quoique quelques ales soient aussi du voyage à l’occasion, comme la Yorkshire ale et la Burton ale, une bière forte, ambrée et sucrée qui nécessite quelques mois de maturation en cave. Les bières locales comme les ales de Molson, à maturation rapide, semblent trouver preneur rapidement. Au milieu du XIXe siècle, J. K. Boswell brasse des porters et des Burton ales et des India pale ales – une bière pâle, amère et plus alcoolisée –, qu’il destine à l’exportation, aussi bien en Inde qu’aux États-Unis.

Les fusions du XXe siècle

En 1909, Molson atteint le palier des neuf millions de litres, mais elle doit par la même occasion affronter un regroupement de brasseurs du Québec, la National Breweries, qui regroupe les plus importantes brasseries du Québec, notamment, pour Montréal, Dawes, Dow et Ekers. Trois autres plus petites se joignent au regroupement. Mais ce ne sont pas les seules: à l’extérieur de Montréal, la brasserie Douglas de Sainte-Thérèse et la plupart des brasseries de Québec rejoignent le regroupement, par exemple la brasserie de Beauport, la Fox Head Brewery, de Georges Amyot, la Proteau et Carignan. À celles-ci se rajouteront les brasseries de J. K. Boswell. Seule la brasserie Champlain de Québec, de Georges Couillard, n’en fait pas partie.

Photographe inconnu. Original au Musée McCord-Stewart, Montréal, Référence MP-0000.587.57.

Ce n’est qu’en 1913 que Joseph Beaubien fonde la première brasserie francophone à Montréal, la brasserie Frontenac, dans le quartier du Mile End. Cette dernière ne résistera pas longtemps au conglomérat et, en 1926, elle sera absorbée par la National Breweries. En 1951, la National est absorbée par un plus gros conglomérat que sont les Canadian Breweries, dont le porte-étendard sera la Dow, qui possède 51% des parts du marché de la bière à cette époque. En 1989, O’Keefe et Molson fusionnent, créant ainsi la plus grande brasserie canadienne et le cinquième brasseur mondial.