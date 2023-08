[SONDAGE] Legault toujours aussi populaire, PSPP son plus proche rival

La cote de popularité du premier ministre François Legault demeure toujours aussi élevée, alors que le Parti québécois devient «de plus en plus l’alternative nationale à la CAQ», selon Jean-Marc Léger.

Les caquistes demeurent largement en avance (37 %) dans les intentions de vote, révèle le grand sondage de la rentrée Léger–Le Journal, dont un premier volet est dévoilé aujourd’hui.

Intentions de vote au provincial 37% des québécois choisiraient la CAQ de Legault. Si des élections provinciales avaient lieu aujourd’hui, pour quel parti auriez-vous l’intention de voter? Autre parti : 3%

Évolution des intentions de vote

Ce grand coup de sonde, dont les résultats seront présentés en détail dans notre édition de samedi et de dimanche indique également que la remontée du PQ semble s’être consolidée à 22%.

Satisfaction à l’égard du gouvernement Legault Êtes-vous très satisfait-e, plutôt satisfait-e, plutôt insatisfait-e ou très insatisfait-e du gouvernement du Québec dirigé par François Legault?

De façon générale, une majorité (51%) de Québécois se disent encore satisfaits du gouvernement Legault, ce qui représente un léger recul de deux points par rapport à juin dernier. Les 55 ans et plus comptent parmi les plus satisfaits envers le gouvernement caquiste, dans une proportion de 57%.

Meilleur-e premier-e ministre du Québec 32% des québécois choisiraient François Legault. Lequel des chefs de partis politiques provinciaux suivants ferait le ou la meilleur-e premier-e ministre du Québec? NSP / Refus : 24%

Une lutte à deux à Québec

Dans la région de Québec, où une élection partielle sera déclenchée dans Jean-Talon, le parti de François Legault obtient seulement deux points devant celui de Paul St-Pierre Plamondon. «C’est une lutte à deux», note encore une fois M. Léger.

12 % pour QS Avec 36% d’appuis au Québec chez les 18-34 ans, mais seulement 12% dans l’ensemble de l’électorat, Québec solidaire demeure «un parti essentiellement de jeunes», observe M. Léger.

Considérant que les 45 ans sont ceux qui votent le plus lors d’élections complémentaires, ce n’est «pas de bon augure» pour Québec solidaire dans Jean-Talon, croit M. Léger.

L’élection partielle sera aussi une occasion de voir si la CAQ paiera un prix politique pour l’abandon du 3e lien routier.

«C’est certain que ça joue en défaveur de la CAQ, mais jusqu’à quel point», se questionne M. Léger.

Le fait que la députée caquiste Joëlle Boutin ait démissionné quelques mois seulement après sa réélection donne une prise de plus à la CAQ, selon M. Léger. «Il ne faudrait pas qu’il y en ait une autre», prévient le sondeur.

Quelle course au PLQ?

La tendance n’est toujours pas plus encourageante pour le Parti libéral du Québec, qui continue sa descente, même chez les non-francophones, de sorte qu’un seul point lui permet de devancer le Parti conservateur du Québec d’Éric Duhaime, «plutôt stable», avec 11% d’appuis.

«C’est un wake-up call pour le Parti libéral. Si rien ne se passe, ce parti-là va se marginaliser, va se retrouver au 5e rang», signale Jean-Marc Léger.

Il ne semble pas y avoir de «messie» pour sauver le PLQ, remarque le sondeur, en vue de la course à la chefferie qui n’est toujours pas officiellement commencée.

51 % Plus de la moitié des partisans libéraux ne savent même pas quoi répondre, lorsqu’on leur demande qui serait le meilleur chef pour leur parti.

L’actuel chef intérimaire, Marc Tanguay, est celui qui obtient le plus d’appuis auprès des sympathisants libéraux, suivi de loin par Marwah Rizqy et Balarama Holness.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Mme Rizqy est toutefois plus populaire (11%) que son chef (6%) auprès de l’ensemble des électeurs, qui n’accordent pas plus d’intérêt à M. Holness (3%) qu’à Joël Lightbound (3%).