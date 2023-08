Syrie: sept combattants tués par les forces prorégime dans une zone rebelle

Sept combattants antirégime ont été tués vendredi par des bombardements des forces syriennes de Damas dans le nord du pays qui connaît une escalade de la violence depuis plusieurs semaines, a indiqué une ONG.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), sept combattants du groupe jihadiste Hayat Tahrir al-Cham (HTS), issu de l'ancienne branche locale d'Al-Qaïda, ont été tués dans un «double bombardement mené par les forces du régime dans l'ouest de la province d'Alep».

Les forces du régime «ont visé avec un obus un véhicule militaire appartenant à HTS» avant d'atteindre avec un second obus le véhicule qui était venu transporter les victimes, a indiqué l'ONG basée au Royaume-Uni et qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie.

Le bilan des victimes risque de grimper, selon la même source.

Avec le soutien de la Russie et de l'Iran, le régime syrien a reconquis la plupart des territoires perdus au début de la guerre, déclenchée en 2011 par la répression de manifestations prodémocratie.

La dernière poche d'opposition armée comprend une grande partie de la province d'Idleb ainsi que des territoires limitrophes des provinces d'Alep, Hama et Lattaquié.

HTS est le principal groupe actif dans ces territoires où sont aussi présentes d'autres factions rebelles moins influentes, soutenues à des degrés divers par la Turquie.

Ces dernières semaines, la région a connu une intensification des bombardements, notamment par l'aviation russe, en réponse aux attaques menées par HTS, parfois à l'aide de drones, contre les zones contrôlées par l'armée syrienne dans le nord-ouest, selon l'OSDH.

L'armée syrienne et l'aviation de l'allié russe «ont mené plusieurs bombardements aériens et à l'artillerie contre des quartiers généraux terroristes à Alep, Lattaquié et Hama» en réponse aux «attaques répétées» contre les zones tenues par le gouvernement dans ces provinces, a indiqué mercredi le ministère syrien de la Défense.

Lundi, au moins 13 combattants de HTS ont été tués par une frappe aérienne russe ciblant une base militaire du groupe près d'Idleb.

Trois autres combattants et deux civils ont également péri mardi dans des frappes russes dans la même région.

La région d'Idleb est soumise à un cessez-le-feu négocié par la Russie et la Turquie après une offensive du régime en mars 2020.

Et malgré des violations répétées, le cessez-le-feu est globalement respecté.

La guerre en Syrie a fait plus d'un demi-million de morts et déplacé plusieurs millions de personnes.