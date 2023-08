Trudeau, le Grand architecte de la décadence

Les politiciens sont nombreux à manier l’art du mensonge politique et autres artifices sémantiques. Mais, au registre de la post-vérité et de l’enfumage mental, Justin Trudeau est imbattable.

En l’occurrence, il déclarait de manière grandiloquente que le coût de la vie et la crise du logement constituent sa «priorité numéro 1».

Or, à la lumière de ses politiques, on constate rapidement l’opposition radicale entre ce qu’il dit et ce qu’il fait. Fort heureusement, tel un acteur usé, il ne réussit plus à convaincre. Son grand théâtre de l’absurde n’opère plus!

Responsabilité

M. Trudeau s’«inquiète» du coût de la vie? Pourtant, nul doute qu’il sait parfaitement que ce sont ses politiques qui ont ouvert les vannes de l’inflation.

D’une part, depuis huit ans, ce fin stratège de l’économie collectionne des déficits que la Banque du Canada finance via l’injection de monnaie. Il a acheté des votes en envoyant des chèques, il a dépensé sans compter et sans se soucier du lendemain, et s’est amusé à jouer le souverain généreux avec l’argent fraîchement sorti de la planche à billets. Les conséquences étaient prévisibles, mais Justin a fait fi de la réalité. Maintenant, c’est la réalité qui se moque de Justin.

D’autre part, alors que ce prof de théâtre déclare pompeusement se préoccuper du pouvoir d’achat, il alourdit le fardeau fiscal en ajoutant en catimini une seconde taxe carbone, laquelle rançonnera la famille moyenne de 436$ par an.

Insécurité

Justin prétend une chose et fait le contraire. Et au nom d’un certain progressisme dont il se revendique, il a appauvri les Canadiens et orchestré l’insécurité alimentaire.

Mais là, les beaux discours et le sourire factice ne fonctionnent plus. Le peuple a compris que le nectar que Justin prétendait offrir aux Canadiens n’est finalement qu’un vinaigre amer. Il a surtout compris qu’il a besoin d’un premier ministre, et non d’un architecte de la décadence!