Un deuxième cycliste professionnel perd la vie sur la route depuis juin

Un deuxième cycliste professionnel prometteur est mort en Europe en deux mois à peine.

Le Belge Tijl De Decker, vainqueur de Paris-Roubaix Espoirs cette année, est décédé vendredi à 22 ans.

De Decker était plongé dans le coma depuis deux jours à la suite d’un grave accident survenu lors d’un entraînement à Lier, en Belgique. Le cycliste a violemment percuté l'arrière d'une voiture.

Son équipe, Lotto-Dstny, a annoncé la triste nouvelle.

«C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Tijl De Decker, à la suite de son accident à l'entraînement survenu mercredi, a écrit la formation sur les réseaux sociaux. L'équipe a le cœur brisé par cette nouvelle et envoie tout son amour et ses pensées à la famille et aux proches de Tijl dans cette période incroyablement difficile», a publié la formation.

Nouveau contrat

Vainqueur d'étapes sur le Tour de Taïwan en début d'année et au Tour d'Alsace en juillet, le jeune Belge avait remporté Paris-Roubaix chez les Espoirs au printemps avant de signer un contrat professionnel avec Lotto-Dstny début juillet. Visiblement talentueux, Tijl De Decker avait aussi pris la quatrième place du championnat de Belgique.

«Nous nous souviendrons de Tijl comme d'un garçon chaleureux et doux», a déclaré le manager français Stéphane Heulot.

Le décès de Tijl De Decker survient deux mois après celui de Gino Mäder, lors du Tour de Suisse, le 16 juin dernier.

La mort de Mäder avait relancé le débat sur la sécurité des coureurs. À près de 100 km/h, le Suisse avait basculé au bas d’une falaise.

En 2019, Bjorg Lambrecht, autre coureur de la structure Lotto, avait perdu la vie au Tour de Pologne après une chute.