Un plaqué à la tête du quart-arrière Arnaud Desjardins fait beaucoup jaser dans la victoire du Rouge et Or

SHERBROOKE Le Rouge et Or a remporté une victoire facile de 37-14 vendredi à Sherbrooke face au Vert & Or, mais c’est un plaqué à la tête à l’endroit du quart-arrière Arnaud Desjardins qui retenait toute l’attention.

À mi-chemin au 2e quart, après avoir obtenu un premier essai, Desjardins a glissé au sol, mais le maraudeur Benjamin Huot l’a frappé à la tête. Le bloqueur Jean-Antoine Dean Rios s’est porté à sa défense et il a été expulsé du match, alors que Huot n’a écopé que d’une punition de 15 verges pour rudesse. Une expulsion pour un coup à la tête («targeting») aurait dû être «appelée».

Glen Constantin n’en croyait toujours pas ses yeux après le match. «Je ne crois pas que le joueur de Sherbrooke avait l’intention de blesser Arnaud, mais on doit protéger les quarts-arrières, a déclaré le pilote du Rouge et Or. Toutes les ligues protègent leurs quarts-arrières, sauf nous autres.»

«Ce n’est rien contre le joueur qui est une bonne personne et que nous avons recruté ou contre Sherbrooke, mais la bande vidéo se retrouvera au RSEQ, de poursuivre Constantin. On doit envoyer un message que ce type d’action est inacceptable et que la sécurité des joueurs est importante. On a cinq bons quarts-arrières dans notre ligue et on doit les protéger.»

Pas de blessure, mais une grande frustration

S’il n’a ressenti aucun symptôme et qu’il a pu poursuivre le match sans problème, Desjardins déplorait le geste de Huot. «C’est frustrant, alors que j’avais clairement glissé au sol, a raconté le pivot du Rouge et Or qui a complété 22 de ses 32 passes pour 296 verges et trois majeurs. Je ne veux pas m’acharner sur le joueur qui est sûrement conscient que ce n’est pas son meilleur jeu, mais une telle séquence n’a pas sa place. J’ai remercié Jean-Antoine pour s’être soucié de ma sécurité et s’être porté à ma défense.»

Un autre jeu a soulevé l’ire de Constantin. Après avoir réussi un placement dans les dernières secondes du match, le Vert & Or a effectué un botté court. «Ce jeu n’avait aucune incidence sur le match et la sécurité des joueurs a été mise en jeu, a-t-il déploré. Que ce soit pour une décision des arbitres ou des entraîneurs, on doit protéger les joueurs.»

Premier quart difficile

Le Rouge et Or a écopé de cinq punitions consécutives au premier quart pour se retrouver avec un premier essai et 40 verges à franchir. «Parce que nous n’avons pas disputé un match présaison ou de rencontres simulées, j’avais peur qu’on manque de cohésion et c’est ce qui s’est produit, a indiqué Constantin. Les gars sont toutefois demeurés calmes et tout s’est replacé. Je craignais aussi des échappés, mais on a bien protégé le ballon.»

«Je nous donne une note de 6,5 ou 7 sur dix, de poursuivre Constantin. On doit mieux courir, surtout contre une boîte défensive légère et nous avons mis peu de pression sur le quart-arrière. La semaine de congé va nous permettre de travailler les aspects que l’on doit améliorer.»

Desjardins a aimé comment l’offensive a rebondi. «On ne pourra pas se permettre un premier quart de ce genre dans le futur, mais on s’est bien repris. La défensive a fait un super travail.»

La cible de prédilection de Desjardins a de nouveau été Kevin Mital qui a capté huit passes pour 122 verges et deux touchés.

Des fleurs pour le Rouge et Or

Dans le camp adverse, Mathieu Lecompte a rendu hommage à ses adversaires. «Pour ce premier match, on a affronté les champions en titre de la Coupe Vanier et nous avons vu les standards que l’on doit atteindre si on veut se rendre jusqu’au bout. On doit mieux jouer. On a commis plusieurs revirements qui ont placé notre défensive dans de mauvaises situations. C’est la première étape de notre ascension et on va grandir de ce match.»

Dès le départ, le Vert & Or a tenté de s’imposer par la course, mais le front défensif du Rouge et Or était prêt. «On était convaincu à 100 pour cent que le Vert & Or allait tenter de courir et nous étions prêts, a mentionné le secondeur intérieur Charles-Alexandre Jacques qui a dominé le Rouge et Or avec cinq plaqués, dont un sur un 3e essai à la porte des buts en plus de réussir une interception. On avait regardé des vieux films de Garneau quand Dominic Picard était leur coordonnateur offensif.»

La défensive du Rouge et Or a réussi trois interceptions en plus de stopper le Vert & Or à deux reprises dans des situations de troisième essai. «Nous avons réussi de gros jeux et c’est l’identité que nous voulons avoir, a souligné Jacques. On veut redonner le ballon à notre offensive. On a joué un bon premier match, étant donné que nous n’avions pas disputé de match présaison, mais on a beaucoup de travail à faire.»