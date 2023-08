Voici comment se procurer un souvenir du pont Champlain d’origine

Les nostalgiques pourront conserver un souvenir du pont Champlain d’origine en se procurant un rivet de l’infrastructure aujourd’hui en déconstruction.

Les pièces seront distribuées lors de deux événements distincts les 9 et 10 septembre à Brossard et à l’Île des Sœurs.

«Le pont Champlain d’origine a marqué socioéconomiquement le paysage de la région métropolitaine de Montréal ainsi que celui de la Ville de Brossard pendant plus de 57 ans. La déconstruction du pont Champlain s’achève, et [Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI)] souhaite marquer l’histoire en offrant aux citoyens un rivet d’origine du pont Champlain en guise de souvenir de cet ouvrage emblématique», peut-on lire sur le site de PJCCI.

Les rivets seront remis sous la formule du premier arrivé, premier servi aux personnes de 18 ans et plus. Les quantités sont limitées, mais des milliers de personnes auront la chance de se procurer cette pièce-souvenir «encapsulée de manière sécuritaire sous un vernis».

Rappelons que la déconstruction du pont Champlain d’origine a été entamée en août 2020, soit un an après sa fermeture officielle. Les travaux devraient se conclure pendant l’hiver 2024.

Voici où et quand vous procurer votre souvenir du pont Champlain d’origine

Brossard

Date : Samedi le 9 septembre 2023

Heure : 10h à midi

Lieu : Centre socioculturel Alphonse Lepage

7905, av. San Francisco, Brossard, QC, J4X 2A4

Île des Sœurs

Date : Dimanche le 10 septembre 2023

Heure : 10h à midi

Lieu : La Station

201, rue Berlioz, Verdun, QC, H3E 1C1

Il y aura une distribution rapide à l’auto et un accès dédié aux usagers de la mobilité active.