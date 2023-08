3 superbes brocantes à découvrir sur les routes du Québec

L’Art de vivre à la campagne, Saint-Michel-de-Bellechasse

Blottie dans un rang, entre un champ de blé d’Inde et un étang, dans une charmante maison ancestrale, cette boutique célèbre par tous les sens l’art de vivre à la campagne. Sur trois étages, on y déniche des meubles, de la vaisselle (un grand choix), des coussins, des jetés, des tapis tissés, de la verrerie, des cadres anciens, des bijoux, des antiquités et des objets en tous genres revalorisés par la propriétaire elle-même, Brigitte Fournier, une passionnée de décoration et de récupération. Les objets proviennent des quatre coins du Québec. Elle y vend aussi la peinture chalk paint d’Annie Sloan et, surprise, du maïs récolté de ses mains et des tresses d’ail ! Une deuxième boutique a pignon sur rue à Québec, à Limoilou.

Commode bleue revalorisée, 1600 $

Armoire revalorisée, 499 $

Cadres anciens

Verrerie

La Bohème, beauté pour l’âme, Rimouski

Une toute petite boutique, proche de la promenade de la mer qui regorge d’une foule d’objets porteurs de sens et d’émotions. Des créations d’artisans et de la propriétaire Charline Giffard, de la vaisselle, vintage ou ancienne, des bijoux, de la poterie, ainsi que des nappes, de la dentelle, des couvertures en laine du pays, des courtepointes et des catalognes, faites par des femmes. Mettre en valeur le « matrimoine » de la région par des pièces anciennes ou contemporaines fait partie de la mission de cette enseigne qui propose plein de petits bonheurs pour l’âme...

Chandeliers à partir de 15 $, tasse et soucoupe 25 $, assiettes florentines anciennes à partir de 17 $

Ensemble pour le thé 50 $

La Bohème

Maison Reilly House, Mansonville, Cantons-de-l’Est

Construite en 1844, en plein cœur du village de Mansonville, la Maison Reilly, du nom de sa dernière propriétaire, Béatrice Reilly, est née de l’initiative d’un groupe de citoyens qui rêvait d’un centre communautaire avec un salon de thé pour se réunir au début des années 1980. Au fil du temps s’est greffée une boutique d’articles déco d’occasion, un sous-sol bourré de livres, de jeux de société, d’articles de cuisine, d’équipements de sport (skis, vélos, etc.) ainsi que trois pièces à l’étage qui font office de friperie. Cet organisme à but non lucratif, qui mise sur l’économie circulaire et qui compte sur des bénévoles très dévoués, est un lieu toujours agréable à visiter ! Chaque jour, sur leur page Facebook, sont affichés une foule d’articles à vendre.

Table 50 $, foulard tissé 15 $, tapis 25 $, pots déco 6 $, lampe à huile 10 $

Ensemble de sous-plats en rotin 20 $

Eensemble de 4 verres à la provençale 12 $

Carnet d’adresses :

L’Art de vivre à la campagne : L’Art de vivre à la campagne est sur Facebook

La Bohème, boutique : labohemebeautepourlame.com

Maison Reilly House : Maison Reilly House sur Facebook