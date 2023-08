IMBEAU, Gaston



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 5 juillet 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Gaston Imbeau. Il était l'époux de madame Ovetta Sasseville, fils de feu madame Alice Roy et de feu monsieur Louis-Philippe Imbeau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son épouse Ovetta, sa fille Caroline (Luc de la Sablonnière), ses fils feu Jean-François, Marc-Olivier (Amélie Jeanneau) et Jean-Philippe (Mireille Faucher); ses petits-enfants Félix-Antoine et Théo Petit, Laura, Maïk, Matéo, Zara; sa sœur Carmen (feu Me Doris Rousseau) et son frère feu Raymond (Édith Bouchard et feu Évangéline Pelchat). Il laisse également ses beaux-frères et belles-sœurs feu Égide (feu Murielle Roy), feu Alias (feu Thérèse Morissette), feu Bertrand, feu Fernande (feu Fernand Bouchard), feu Rosaline Sasseville (feu Camil Gagné), feu Loretta (feu Jacques Lalancette), Léon-Guy (Madeleine Gagnon), feu Florent (feu Annette Corneau), Yvonnette (Bernard Gaudreault), Denisette (Marcel Bouchard), Clermont (Gisèle Ménard), France (Bernard Briand) et Francine (Gérald Ouellet), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence des Jardins du Haut-St-Laurent ainsi que celui de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour la qualité des soins offerts. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la recherche en neurosciences au CHU de Québec - Université Laval en allant sur le site de la Fondation du CHU de Québec dans l'ongletDonner à la mémoire - Fondation du CHU de Québec (fondationduchudequebec.org)