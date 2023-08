4 petits bijoux à découvrir en Gaspésie

La Gaspésie attire les foules d’ici et d’ailleurs et avec raison! Pour ses beautés naturelles, ses adresses gourmandes, son histoire palpitante et ses endroits magiques où décrocher, c’est un incontournable du Québec, peu importe la saison. Voici quelques petits bijoux à y découvrir.

1) Table champêtre et agrotourisme, à Baie-des-Sables

Photo fournie par Atelier Camion

Savourez la Gaspésie avec le Projet La Ruche, qui offre une table champêtre aux allures de buvette intime et charmante. Son menu est composé majoritairement des aliments provenant de la ferme et il met en valeur le talent des producteurs agricoles de la région. Retournez-y régulièrement pour avoir la chance de découvrir une carte originale et vous laisser surprendre par les aliments de saison. Située au cœur de la forêt à Baie-des-Sables, l’entreprise propose également quatre chambres en auberge si vous désirez y passer la nuit.

2) Connaître la Gaspésie, à Gaspé

Photo fournie par le Musée de la Gaspésie

Connaissez-vous bien votre Gaspésie? Le Musée de la Gaspésie vous raconte l’histoire maritime de la région dans l’exposition Le grand large, où les pêcheurs et leurs bateaux sont à l’honneur. On retrouve aussi des drakkars vikings, les canots de haute mer micmacs et des légendes de chasseurs de baleine. L’expérience en réalité virtuelle Gaspésienne no 20 est un incontournable. Découvrez cette aventure sur le bateau restauré de 60 pieds à l’extérieur du musée. Ne manquez pas le monument à Jacques-Cartier ni la réplique de la croix qu’il a plantée en 1534.

Prix: 20$ par adulte, 5$ pour les 6 à 17 ans et 40$ pour une famille de 4 personnes.

Info: museedelagaspesie.ca

3) Vue imprenable, à Sainte-Anne-des-Monts

Photo tirée de la page Facebook Panora

Nul besoin de se rendre outre-mer pour loger dans un hébergement unique avec une vue imprenable sur l’eau. Panora, loges fluviales, situé à Sainte-Anne-des-Monts, vous garantit non seulement un sommeil réparateur, mais un panorama des plus sublimes lors de votre séjour, en plus d’un spa pour vous détendre dans cet environnement exceptionnel.

À partir de 430$ la nuit.

Info: www.panoraloges.ca

4) Partir sur «Le littoral», à Cap-aux-Os

Photo fournie par Cap Aventure / Courtoisie

Découvrez la Gaspésie d’une manière originale. Cap Aventure propose un tout nouveau forfait en format d'expédition de deux jours accessible à tous, nommé «Le littoral». Vous ferez ainsi deux sorties en kayak de mer ou en planche à pagaie permettant d’observer la faune marine et les berges. Puis, vous dégusterez un souper aux saveurs locales, autour du feu, avant de tomber de sommeil en camping ou en prêt-à-camper chez Cap Aventure, à Cap-au-Os.