CÔTÉ, Suzanne



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec, le 10 août 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Suzanne Côté, épouse de monsieur André Pelletier, fille de feu Germaine Labbé et de feu Adrien Côté. Elle demeurait à Sainte-Foy.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Véronic (Jérôme Turgeon), Marie-Christine (Marc Giroux); ses petits-enfants : Léa (Maxime Dorval), Charles-Antoine (Zack Pilote), Mathieu, Louis-Félix et Camille; ses sœurs : Hélène et Nicole Côté (feu Alphonse Fortin), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances auLa famille tient à remercier tout le personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec pour les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Héma-Québec adressé au 1070, avenue des Sciences-de-la-Vie, Québec, Québec, par téléphone : 888 666-4362 poste 3 ou sur son site web : www.hema-quebec.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.