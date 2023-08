7 adresses de cuisine indienne pour vous faire sortir de la routine

Elle est riche et aromatique – parfois relevée, parfois douce –, mais toujours abondante et savoureuse : la cuisine indienne est connue pour être l’une des plus complexes au monde.

Entre leurs plats en sauces, grillades et nombreuses déclinaisons de pains, ces 7 restaurants sont une invitation au voyage au pays le plus peuplé du monde.

Mon dernier conseil : osez sortir de votre zone de confort !

Le Taj

Le Taj, situé en plein cœur du centre-ville, est l’un des premiers restaurants à proposer une cuisine traditionnelle indienne aux Montréalais. Ouvert par la famille Kapoor dans les années 1980 – après avoir constaté que, nulle part en ville, il n’était possible de manger des plats traditionnels de leur pays –, Le Taj est aujourd’hui une référence pour manger des mets authentiques, légèrement adaptés au palais des Québécois. Si l’ajout d’un soupçon de jus d’orange à l’intérieur du poulet au beurre fut leur première astuce pour amadouer les Québécois, aujourd’hui, il serait impensable de le retirer du menu tant il est demandé.

Ma suggestion pour vivre la vraie expérience est de laisser carte blanche au chef en mentionnant que vous souhaitez voyager en Inde !

restaurantletaj.com/fr/

2077, rue Stanley, Montréal

Épices de l’Inde

Il ne faut pas se fier à l’apparence de ce petit bijou indien du quartier Montcalm, à Québec. On n’y va pas nécessairement pour l’ambiance ni le décor, mais bien pour des plats savoureux et généreux, où la gourmandise est préférée à la finesse. J’ai toujours une préférence pour les tandooris (protéines marinées au yogourt et épices, puis cuites dans le four tandoor), mais ceux qui préfèrent les viandes et légumes en sauces seront tout aussi bien servis : agneau à la mangue, poulet masala, poulet au beurre, ainsi que de nombreux caris sont au menu.

1114, avenue Cartier, Québec

Bombay Mahal

Situé dans le petit quartier dense et très multiculturel Parc-Extension, le restaurant Bombay Mahal n’a jamais cessé de rougir depuis plus de 20 ans. Encore aujourd’hui, le restaurant grouille de clients indiens (ce qui est très bon signe) et de curieux et amoureux de cette cuisine à la fois si riche et délectable. Le pain naan, cuit au four tandoor, est ici un incontournable, que l’on trempe dans la spécialité de la maison, les currys du nord de l’Inde. Les plateaux thalis sont également très intéressants, permettant de goûter à plusieurs petits plats du menu.

On retrouve aussi un Bombay Mahal sur le Plateau Mont-Royal, ainsi qu’un Bombay Express.

Le Super Qualité

Peut-être moins instinctif que les autres, le Super Qualité est un snack-bar indien spécialisé dans la cuisine de rue (et de grand-maman, mentionne-t-on) du sud de l’Inde. Au menu, on découvre une autre identité de la cuisine indienne que celle dont nous avons l’habitude. Prenons le wada pav (petit sandwich de croquette de pomme de terre, le plat préféré des chauffeurs de rickshaw à Mumbai, peut-on lire), la masala dosa (crêpe de riz et de lentilles farcie), le pav kebab (petit burger à l’agneau avec chutney coriandre et arachides), du poulet frit dont la recette proviendrait de l’armée indienne et quelques autres plats tout aussi intrigants que délicieux. L’endroit au décor coloré est aussi spécialisé en thali (plateau dégustation), tant en version végétarienne qu’avec viande.

lesuperqualite.com/

1211, rue Bélanger, Montréal

30, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Gandhi

Nappes blanches, décor chic, raffiné et intemporel, service attentionné, cuisine aux arômes et parfums de l’Asie du Sud-Est... Le Gandhi, situé dans le Vieux-Montréal, propose une expérience qui diffère de nombreux restaurants indiens de la ville, en jouant la carte de la finesse et de l’élégance, et ce, aussi bien dans l’ambiance que dans les assiettes. Le menu propose une abondance de plats végétariens ou avec viande, en riz, en cari ou grillés, et compte même près de 10 choix de pains naan, poori ou rôti. Le Gandhi est un très bon restaurant où célébrer une occasion avec une personne amoureuse d’épices.

restaurantgandhi.com

230, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

Masala Café

Dans ce charmant restaurant indien dans la belle ville de Sherbrooke, le couple propriétaire souhaite partager ses souvenirs et son amour pour la cuisine indienne, à sa manière. Le concept est donc basé sur le thali, un repas composé d’un assortiment de plats servis à l’intérieur de petits bols en métal. C’est à nous de concocter notre repas parfait en ajoutant au thali de base (dal, riz, pain papadum et chutneys) légumes, protéines et dessert de notre choix. Il faut essayer le vada pav, le palak paneer, les champignons tikka masala, le poulet tandoori et l’agneau korma. Vous comprendrez qu’il faut y aller à plusieurs – et n’oubliez pas d’apporter votre vin ou votre bière.

masala-cafe.ca

105, rue Wellington Nord, Sherbrooke

Kundah Hôtel

Détrompez-vous, le Kundah est bel et bien un restaurant et pas un hôtel. Après avoir flirté avec les traditions indiennes depuis son jeune âge, ce jeune chef québécois est littéralement tombé en amour avec sa gastronomie lors d’un long séjour au pays où les épices sont reines. Sur place, nous avons droit à un mariage royal entre les saveurs de l’Inde et les produits du Québec. On y va pour le menu dégustation, on reste pour l’ambiance animée dictée par la jeune équipe, puis on y retourne (notamment) pour le palak Bergeron (avec fromage en grains), un délicieux clin d’œil au classique indien palak paneer.

kundahhotel.com

325, rue de la Couronne, Québec