PERRON, Marcel



À Québec, le 3 août 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé Dr Marcel Perron Chiropraticien, époux de Mme Thérèse Perron, fils de feu Mme Marie-Jeanne Cantin et de feu M. Raoul Perron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Eric (Annabelle Ouellet) et Denis (Nathalie Dubois); ses petits-enfants : Vivianne (Nicolas Grégoire), Élyzabeth (Steve Gagnon), Samuel, Victoria (Aaron Donnelly), Francheska (Étienne Thériault) et Laura (Aldahir Ronces Montiel); ses arrière-petits-enfants : Jesse, Lyana, Eliam, James et Willow; ses frères et sœurs : feu Pierrette, Jeannine, René (Murielle Brindell), Claude (Thérèse Fournier), feu Guy, Maurice (Lucie Breton), feu Michel, Raymond (Susanne Tremblay), Angie, Réal; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Fernande Perron, feu Lucienne Perron, feu Yvette Perron, Rita Perron (feu Jean-Paul Gauthier), Roger Perron (Lise Tremblay), Pierrette Perron (feu Roger Langevin), Pierre Perron (Régine Truchon) ainsi que plusieurs parents et amis. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à Aujourd'hui l'Espoir dont il est le fondateur, par le site www.aujourdhuilespoir.org/don.phpRenseignements : 418-623-4664www.aujourdhuilespoir.org