LEMELIN, Guy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 juillet 2023, à l'âge de 86 ans et 8 mois, est décédé monsieur Guy Lemelin, époux de madame Raymonde Nadeau, fils de feu madame Rose-Anna Brochu et de feu monsieur Alfred Lemelin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 1 septembre 2023, de 18 h à 21 h.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont immédiatement après les funérailles. Outre son épouse, madame Raymonde Nadeau, il laisse dans le deuil ses fils: Bernard (Béatriz Pedraza Acevedo), Benoît et François (Sandra Houle); ses petits-enfants: Maximilien, Louis-André (Delphine Furcy), feu Antoine, Charles-Antoine (Rosalie Ouellet), Mathias et Émiliano; ses frères et ses sœurs: Jeanine (feu Alexandre Picard), Cécile (Henri Lassonde), Huguette (feu Marcel Veilleux), Jacques (Francine Dugal), André (Réjeanne Simoneau), Diane (feu Jacques Rhéaume), Lise (Guy Vanier) et feu René; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Nadeau: feu Carmen, feu Adrien (feu Jacqueline Roy), feu Réal (feu Jacqueline Lessard), feu Candide (feu Raymond Grondin), feu Robert (Gisèle Pomerleau), feu Clément (feu Rose-Blanche Pépin), Lauréat (Monique Lévesque), feu Éméline, feu Monique (feu Jacques Tremblay), Maurice (feu Claudette Bouchard); Gaétan Lambert, Isabelle Poulin et Janette Morlese ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.