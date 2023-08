GAGNON-LATREILLE, Laurence



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès accidentel de Laurence Gagnon-Latreille, survenu le 12 août 2023, à l'âge de 23 ans. Elle a exprimé jusqu'au dernier moment son amour de la vie à travers le contact avec la nature et les contacts humains empreints d'authenticité. Elle était la fille bien-aimée de Joanne Latreille et de Claude Gagnon. Elle demeurait à Québec.Pour les condoléances, la famille vous accueillera à lale jeudi 7 septembre de 19 h à 21 h et le samedi 9 septembre de 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents Joanne (Steeve Simon) et Claude (Tara Connor); sa sœur Mélanie Gagnon (Élian Medieu), ses grands-parents feu Rodrigue Gagnon, feu Muriel Dombrowski, feu Henry Latreille et Claudette Carle. Elle laisse aussi dans le deuil les enfants de sa belle-famille, Tristan et Claire Hanny, ainsi que de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines, et autres parents et amis et amies. La famille tient à remercier toute l'équipe des soins intensifs de l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec et de Transplant-Québec pour le support et la bienveillance offerts lors de cette épreuve.