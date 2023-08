TARISSAN, Théodore



À l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, est décédé le vendredi 18 août, Théo Tarissan.Nos parents sont enfin réunis. Même si ce départ soudain est difficile pour nous, ses enfants, Théo peut enfin se reposer avec sa dulcinée, partie elle aussi il y a quatre mois.La famille recevra les condoléances en présence des cendres auIl laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Joanne Portelance) Joëlle (Christian Riverin) et Éric (Nathalie Chabot); ses petits-enfants : Maxime, Valérie, Chloé et son arrière-petit-fils Oliver; ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. Un immense merci à M. Philippe Gendron et M. Claude Gagné qui ont visité mon père régulièrement à la résidence avec beaucoup de bonté et aussi à tout le personnel du 5 ième étage où mon père est décédé, pour leur bienveillance et leur grande générosité pendant les derniers instants et nous tenons à remercier également toute l'équipe du Logidor pour leurs bons soins prodigués lors des deux derniers mois envers notre père. Tu vas tellement nous manquer.