Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Cinéma sous les étoiles

Même si la belle saison tire à sa fin, il reste encore quelques belles soirées d’été pour profiter du cinéma en plein air. Ça tombe bien, la 14e édition de l’événement Cinéma sous les étoiles se poursuit jusqu’au 31 août dans plusieurs parcs de Montréal. Ce soir, à 20 h, les cinéphiles peuvent notamment voir gratuitement à la Station Youville (à Ahuntsic) le film Buffy Sainte-Marie : Carry It On, documentaire de la réalisatrice Madison Thomas sur la vie de l’icône musicale Buffy Sainte-Marie. Le même soir, le film français Retour à Reims [Fragments], gagnant du César du meilleur documentaire en 2023, sera présenté au parc Beaubien, à Outremont.

► Pour plus de détails sur la programmation : cinemasouslesetoiles.org

—Maxime Demers

Bleu royal, blanc et rouge

Et si un prince britannique tombait amoureux du fils de la présidente des États-Unis ? Voilà la prémisse de Bleu royal, blanc et rouge, nouvelle comédie romantique récemment débarquée sur Prime Video.

Taylor Zakhar Perez, Nicholas Galitzine et Uma Thurman tiennent la vedette de cette adaptation du roman à succès du même titre, devenu un best-seller américain moins d’un mois après sa parution, en 2019. Et le résultat est franchement réussi, le cinéaste Matthew López réussissant à tisser une histoire d’amour parfois peu crédible, certes, mais toujours amusante et jamais noyée dans l’eau de rose.

► Où : sur Prime Video

—Bruno Lapointe