Blocage Meta: les conséquences néfastes sur le groupe géré par la fille de Robert Bourassa

Le blocage des nouvelles par Meta n’aura pas eu raison que des médias traditionnels, mais également d’un site d’aide aux personnes en fin de vie géré par Michelle Bourassa, fille de l’ancien premier ministre du Québec Robert Bourassa, en l’empêchant de partager les nouvelles importantes concernant les soins palliatifs.

C’est après le décès de sa mère Andrée Simard que la femme a décidé de créer le groupe Facebook #MortEnSilence. En novembre dernier, la veuve de Robert Bourassa a vécu des souffrances et une profonde détresse alors qu’elle était en fin de vie.

Selon Michelle Bourassa, l’hôpital St Mary’s, où était hospitalisée sa mère, n’avait pas réussi à soulager correctement la douleur de cette dernière. Ce ne serait que lorsque le personnel soignant a appris son lien avec l’ancien premier ministre que Mme Simard a reçu une sédation adéquate.

Utilisant son site et sa page Facebook, Mme Bourassa partage de l’information sur les soins de fin de vie via les articles. Ainsi, le blocage des nouvelles par Meta viendrait détruire plusieurs mois de travail, a expliqué la fille de l’ancien premier ministre en entrevue avec The Globe and Mail.

«Nous avons perdu presque tout ce que nous avons fait», a indiqué celle qui partageait des liens vers les sites de nouvelles pour aider les personnes qui ont besoin de soins palliatifs.

Les personnes en fin de vie et leurs proches peuvent toutefois trouver de l’information sur le site internet #MortEnSilence.