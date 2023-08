HALLÉ TRUDEL, Gisèle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 août 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Gisèle Hallé, épouse de feu Jean-Robert Trudel. Elle était la fille de feu Germaine Belleau et de feu Henri Hallé. Elle demeurait à Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Johanne Fradette) et Lucy (Garry B Gagnon); ses petits-enfants : Dominique Trudel (David Talbot), Elizabeth Trudel (Jeffrey English), Evelyne Gagnon (Danny Chan), Craig P Gagnon et Krystyna T Gagnon et son arrière-petit-fils Henri Talbot. Elle était la sœur de : Monique et feu Jean-Yves (Pierrette Lefèbvre); de la famille Trudel elle était la belle-sœur de : feu Marcelle (feu Amédée Thibeault), feu Hélène (feu Rolland Chabot), feu Denise (Georges Bergevin) et Colette (feu Roger Verret). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Canada. La famille vous accueillera au complexeà compter de 11h.Si vous désirez assister virtuellement aux funérailles, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le mardi 5 septembre à 13h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".