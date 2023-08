RENAUD CÔTÉ, Diane



C'est entourée des siens, le matin de son anniversaire le 22 août 2023, à l'âge de 74 ans, qu'est décédée madame Diane Renaud Côté au Foyer de Charlesbourg, épouse de monsieur René Côté, fille de feu madame Gemma Paradis et de feu monsieur Robert Renaud. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale jeudi 31 août 2023 de 13h30 à 16h30 et de 19h à 22h.la famille recevra les condoléances ende 13h à 14h et seraElle laisse dans le deuil, son époux René Côté, Pharmacien; ses enfants : Paul-André (Lyne Tanguay), Marie-Josée (Sébastien Boulé), Stéphanie (Jocelyn Bernatchez), Marie-Pier (Paul Bélanger), ainsi que ses 11 petits-enfants : William, Thomas (Estelle Labbé), Laurence, Gabrielle, Charles, Zachary, Philippe, Ann-Frédérique, Maxim, Hélèna et feu Antoine. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs et son frère : Lise, Monique, Jean (Martine Thiennot), sa tante Denise Paradis, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amis très proches. Ses proches tiennent enfin à adresser leurs remerciements les plus sincères à toute l'équipe du CHUL - Unité des soins ambulatoires pour les bons soins prodigués, au Dr Yves Bolduc ainsi qu'à tous les intervenants du Foyer Charlesbourg et du CLSC Haute-Ville Les Rivières. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CHUL secteur de soins USA www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.