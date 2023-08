Cinq choses à savoir sur Gran Turismo

Neill Blomkamp, connu pour son District 9, est à la barre de Gran Turismo, film tiré du jeu vidéo éponyme qui raconte l’histoire de Jann Mardenborough. Voici ce qu’il faut savoir du long métrage mettant en vedette Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom, Djimon Hounsou et Geri Halliwell.

Que raconte le film?

PHOTO COURTOISIE

Sorti en 1997 sur la console PlayStation et créé par Kazunori Yamauchi (Takehiro Hira), le premier Gran Turismo a été un franc succès, les joueurs ayant une simulation de courses de voitures réaliste à leur disposition. En 2006, Danny Moore (Orlando Bloom), responsable du marketing chez Nissan, a eu l’idée d’ouvrir une GT Academy et de recruter des joueurs de Gran Turismo pour en faire des coureurs automobiles, Jack Salter (David Harbour) étant chargé de leur apprendre les ficelles du métier. C’est dans ce contexte que Jann Mardenborough (Archie Madekwe), fils de Lesley (Geri Halliwell) et de Steve (Djimon Hounsou), tente sa chance.

Pourquoi Neill Blomkamp en a-t-il accepté la réalisation?

AFP

Après l’annulation du projet que devait réaliser Joseph Kosinsky, les studios Sony ont approché Neill Blomkamp et lui ont envoyé le scénario, écrit par Jason Hall et Zach Baylin. «Au départ, je n’avais aucun intérêt. Puis, quelque chose de fou s’est produit quand j’ai lu le scénario. Deux éléments m’ont fasciné. Le premier a été la manière dont le jeu était présenté dans le film, le long métrage étant réaliste. Il s’agit donc d’un jeu vidéo existant réellement. C’est comme Facebook dans Le réseau social. Le deuxième élément est l’angle biographique du cheminement réaliste de Jann Mardenborough. Ces deux facteurs ont instantanément modifié ma perception du projet et c’est à ce moment-là que je me suis dit que je pourrais en faire quelque chose. Je dois être très clair, le film est l’histoire d’une vie dans laquelle Gran Turismo a joué un rôle», a indiqué Neill Blomkamp à UPROXX.

À quel film Neill Blomkamp rend-il hommage dans Gran Turismo?

Comme il l’a souligné, le cinéaste d’origine sud-africaine et désormais établi au Canada n’a inclus qu’une seule référence dans Gran Turismo. «Je ne fais pas de clins d’œil à d’autres productions dans mes films. Mais dans celui-ci, j’ai voulu souligner Le Mans avec Steve McQueen parce que j’avais l’impression que je faisais un film de courses de voitures et j’aimais l’idée de me trouver dans cette lignée de longs métrages. J’ai donc inclus un hommage appuyé. Mais c’est le seul.» Le cinéaste a également tenu à filmer ses acteurs en train de conduire. Comme il l’a indiqué à Moviefone, «chaque fois que l’on voit un acteur au volant, il ou elle est vraiment sur la piste en train de conduire. Rien de cela n’est faux, tout est réel à 100%.»

Pourquoi Geri Halliwell?

L’ex-Spice Girl incarne la mère de Jann Mardenborough et elle a été recrutée... par audition. «Dès que j’ai rencontré Archie, j’ai su que c’était lui. Mais c’était étrangement difficile de trouver une actrice pour jouer la mère de Jann. Puis, l’un des directeurs des costumes m’a donné une cassette d’audition que j’ai regardée, et je me suis immédiatement dit que c’était elle.»

Que s’est-il passé avec Orlando Bloom?

Le seul accident qui s’est produit pendant le tournage a été celui d’Orlando Bloom... qui ne devait même pas avoir de scène derrière un volant. Neill Blomkamp a raconté qu’«Orlando voulait une scène de conduite dans le film parce que son personnage n’en avait pas. Nous en avons donc imaginé une qui serait incluse dans le générique de fin, juste pour nous amuser. Nous avons donc fait un tour de piste de test afin que le coordonnateur des cascades et le responsable des cascades aient une idée de ses habiletés de pilote. Et c’est en effectuant ce tour de piste qu’il a perdu le contrôle du véhicule, il l’a embouti et a détruit la suspension et l’une des roues. Ce n’était pas la fin du monde, puisque c’est l’unique accident que nous avons eu. Je pense d’ailleurs qu’Orlando est un très bon conducteur, c’était vraiment un hasard.»

Gran Turismo vrombit dans les salles obscures dès le 25 août.