Décès d’Yvon Pedneault: Rodger Brulotte livre un vibrant «message d’amour»

Le décès d’Yvon Pedneault à l'âge de 77 ans laisse un vide immense dans les studios de TVA Sports, et les hommages de ses proches et amis se multiplient.

Connu pour son expertise dans le milieu du baseball, Rodger Brulotte adorait parler de hockey avec Yvon Pedneault, un véritable «historien».

«Ici à TVA Sports, c’est l’histoire du hockey, c’est notre historien, on n’en a pas d’autres. Tu peux lui parler de n’importe quelle époque, tu peux partir de Maurice Richard jusqu’à aujourd’hui. Il connaissait son monde, connaissait les joueurs, toujours en contact avec les différentes équipes», souligne-t-il en entrevue sur les ondes de LCN dans un «message d’amour».

Archives

Journaliste sportif pendant plus d’une cinquantaine d’années, Yvon Pedneault restait discret sur son état de santé et n’aimait pas avoir l’attention centrée sur lui.

M. Brulotte a d’ailleurs appris le décès d’Yvon Pedneault en matinée, samedi, par l’entremise de son fils Éric, «sa raison de vivre».

«La mort, malheureusement, c’est toujours pour la personne, ça y fait du bien, mais nous autres, ça nous fait mal. On est égoïste. Au lieu de dire que la personne est bien, on dit que la personne est bien, mais pourquoi on pleure?», dit-il avec un ton réfléchi.

Le départ de celui qui a œuvré au sein de TVA Sports depuis le lancement de la chaîne ébranle particulièrement son collègue Sébastien Goulet, avec qui il analysait les matchs de la LNH.

TVA Nouvelles

Tous les deux se souviendront de sa grande gentillesse, son humilité et sa grande simplicité.

«Merci pour tes connaissances, merci pour ton amitié, merci pour ton humour que tu as partagé avec tout le monde. Lorsque quelqu’un nous parle d’Yvon Pedneault, il parle d’une chose: son rire, son rire était incroyable, incroyable», se souvient-il.

«Yvon, on va te manquer, on va te manquer beaucoup, on va penser à toi, on n’aura pas le choix.»

*Voyez l’intégralité de l’entrevue dans la vidéo ci-dessus*