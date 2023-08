Des ex réunis à jamais

Il vaut parfois mieux ne pas mêler vie professionnelle et vie personnelle, surtout lorsqu’on est scruté par des caméras. Par contre, quand des acteurs décident de joindre l’utile à l’agréable, cela donne souvent droit à des moments magiques très divertissants. Et c’est Hollywood qui s’en réjouit.

M. et Mme Smith

(v.a. Mr. & Mrs. Smith)

Photo fournie par Summit Entertainment

Pendant un peu plus de 10 ans, Brad Pitt et Angelina Jolie ont formé un super couple à Hollywood. C’est sur le plateau de ce film d’action qu’ils ont fait connaissance avant d’entamer une relation ayant donné naissance à une grande famille. Ils ont défendu les rôles-titres de ce long métrage où, pour assumer leurs responsabilités professionnelles – respectivement d’exécuteur et de tueuse à gages –, ils doivent éliminer l’autre. Ça déménage et on s’en amuse, mais heureusement que le divorce des acteurs n’a pas pris de telles proportions !

À regarder sur Prime Video

Marie a un je-ne-sais-quoi

(v.a.There’s Something About Mary)

Photo fournie par 20th Century Fox

Cela faisait deux ans que Cameron Diaz et Matt Dillon vivaient une histoire d’amour quand ils ont foulé le plateau de la comédie à succès Marie a un je-ne-sais-quoi pimentée par l’humour des frères Farrelly. Ils ont mis leurs cerveaux de côté le temps de donner vie à un scénario dans lequel Cameron Diaz est le centre d’attention de deux hommes (Matt Dillon et Ben Stiller) qui veulent la séduire. La scène mettant en vedette les cheveux de l’actrice fait partie des annales du cinéma américain.

Sur Disney+

Les pages de notre amour

(v.a. The Notebook)

Photo fournie par New Line Cinema

Ryan Gosling et Rachel McAdams sont pourtant si beaux dans ce poignant drame romantique. Fait surprenant, ce n’est pas grâce à cette adaptation du roman de Nicholas Sparks que la magie a pu opérer loin du plateau. Même si le récit est touchant et que les interprétations sont très convaincantes, les acteurs ne s’entendaient pas bien lorsque les caméras tournaient. Or, tous voulaient croire à cette passion contagieuse. Le couple s’est plutôt embrassé aux MTV Movie Awards en 2005 et a annoncé sa fin deux ans plus tard, sans avoir officialisé ses débuts.

Disponible sur Netflix

Les yeux grands fermés

(v.a. Eyes Wide Shut)

Photo fournie par Warner Bros

Quand ils sont apparus ensemble devant les caméras du film Horizons lointains, la flamme commençait déjà à brûler entre Tom Cruise et Nicole Kidman. Toutefois, lorsque la controversée réalisation de feu Stanley Kubrick Les yeux grands fermés a pris l’affiche, l’union battait de l’aile et les rumeurs se faisaient entendre. Qu’à cela ne tienne, les deux stars ont joué le jeu sexuel, prêtant leurs traits à des époux présents à une fête de Noël aux allures de rendez-vous réservé aux 18 ans et plus. Le long métrage ne laisse pas indifférent.

Offert par Crave

La dernière chanson

(v.a. The Last Song)

Photo fournie par Touchstone Pictures

Adolescente, elle était la star de la pop Hannah Montana. Jeune adulte, elle a voulu casser son image en twerkant sur la scène des MTV Video Music Awards. Entre les deux, Miley Cyrus s’est lancée dans une histoire d’amour (qui aura duré quelque 10 ans) avec Liam Hemsworth dont elle a fait la connaissance durant ce film au scénario basé sur le roman de Nicholas Sparks. Or, le long métrage ne facilite pas les choses pour eux, car il met en scène une jeune femme révoltée et indépendante qui s’éprend d’un sportif déterminé à la conquérir.