Des étudiants avec des difficultés d'apprentissage en stage à l'hôtel 71

Un hôtel du Vieux-Québec ouvrira ses portes pour une troisième année consécutive à de jeunes travailleurs qui éprouvent des difficultés d’apprentissage à l'école secondaire en raison de leur handicap ou de leur condition particulière.

C’est le cas de Derek, un jeune adulte de 19 ans atteint d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) qui pourra dès octobre, comme une douzaine de collègues, travailler une fois par mois à la cuisine, à la buanderie, à l’entretien ou à la maintenance de l’Hôtel 71.

«Ça fait du bien en tant que parents de se dire que son fils va pouvoir avoir une vie parce que du point de vue de l’autisme, tout est plus difficile», affirme sa mère Julie Laliberté.

«L’objectif c’est vraiment de leur donner de l’espoir en leur montrant qu’ils sont capables de faire autre chose que de placer des boîtes dans un magasin ou de mettre des chocolats dans une boite», renchérit-elle.

Celle qui est également adjointe à la direction de l’établissement confie qu’il s’agit d’un baume de voir son fils être «capable d’avoir une vie comme les autres».

«Une chance de s’épanouir»

«Ces personnes-là sont différentes, mais ça ne veut pas dire qu’ils n’ont pas d’autres qualités. Il faut seulement leur laisser une chance de s’épanouir», a-t-elle ajouté lors de sa rencontre avec le Journal.

Ces élèves qui n’ont pas atteint les objectifs des programmes d’études peuvent ainsi s’ouvrir au marché du travail via le parcours de formation axée sur l’emploi comme prévu par le ministère de l’Éducation.

«C’est gagnant pour tout le monde. On leur fait faire du vrai travail, on ne les fait pas peinturer quatre fois le même mur. On leur laisse vraiment des tâches de travail et c’est gagnant pour eux, mais aussi pour l’entreprise», raconte la propriétaire Sonia Gilbert.

Vision philanthropique

L’implication de l’entreprise dans ce programme s’inscrit d’ailleurs dans une foule d’initiatives prises afin de faire une différence au niveau social.

Il y a quelques semaines, la direction de l’hôtel 71 et du Saint-Pierre ont lancé «host», une nouvelle gamme de shampoings écoresponsables qui se retrouve dans toutes les chambres ainsi qu’en vente libre à la clientèle.

La mise en marché de ces produits fabriqués au Québec par les laboratoires Campeau ont permis l’élimination complète des mini-formats et une réduction de plus de 35 000 bouteilles à usage unique par année.

De plus, 100% des profits liés à la vente seront versés à des organismes de Québec soutenant des causes sociales telles que la santé mentale, la lutte aux dépendances et la lutte à la pauvreté.

«Ça crée une bonne culture d’entreprise de s’impliquer comme ça dans la société. On veut vraiment montrer qu’il y a plusieurs manières de s’impliquer et que ce n’est pas si compliqué que ça», lance Sonia Gilbert.

L’hôtel collabore également depuis plus de 10 ans avec la Fondation Vincent et moi.

Ainsi, les deux établissements offrent leurs espaces d’exposition pour donner une visibilité aux artistes de l’organisme qui accompagne et soutient l’engagement artistique de personnes vivant avec des problématiques de santé mentale.