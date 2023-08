Des taux hypothécaires proches du 7% font peur aux acheteurs et propriétaires de plus en plus endettés

Les taux d’intérêt variables dépassent maintenant 7% dans plusieurs banques. C’est du jamais-vu depuis la veille des attentats sur les tours jumelles du World Trade Center à New York, en septembre 2001.

Un sondage Léger-Journal de Montréal et des entrevues sur le terrain montrent que si les Québécois tiennent encore le coup côté finances, plusieurs projets sont maintenant mis sur la glace en raison des coûts d’emprunt prohibitifs.

«J’ai dû faire le deuil de mon projet de maison. Je ne pense même pas pouvoir m’acheter une auto tellement c’est rendu exagéré», dit Mélissa Pépin, une résidente de Repentigny qui cumule pourtant deux emplois.

«Dans mon entourage, ça affecte tout le monde, pas juste les propriétaires de maison. J’ai une amie qui essaie de trouver un appartement abordable, mais c'est impossible avec le taux d'intérêt qui augmente. L'hypothèque des propriétaires monte, alors le prix des appartements grimpe aussi. Ça devient inaccessible de se loger pour la classe moyenne, c’est pas normal», dit-elle.

Selon le sondage de Léger, 19% des Québécois se sont endettés davantage au cours de l'année et 35% estiment être encore fortement endettés.

54% Plus de la moitié des québécois est autant, sinon plus endettée que l'année passée.

Les jeunes dans le rouge

La poussée des taux d’intérêt arrive au quatrième rang des sujets les plus discutés entre amis et en famille cet été, selon notre sondage, surtout chez les 18-54 ans.

Et pour cause, car si globalement l’endettement diminue chez les Québécois selon le sondage, il y a une fracture entre les 55 ans et les plus jeunes. Chez ces derniers, près du tiers se disent plus endettés qu’à pareille date il y a un an.

Du côté des cartes de crédit, seulement un peu plus de la moitié des répondants âgés de 18 à 54 ans ont réussi à payer le solde entier de leur carte de crédit principale le mois dernier. En comparaison, la portion est de 79% chez les 55 ans et plus. Globalement, c'est seulement un répondant sur cinq (21%) qui a pu rembourser une partie de son solde, et 3% ont été incapables de rembourser quoi que ce soit.

Paiement de la carte de crédit Le mois dernier, avez-vous payé votre carte de crédit principale...

La bombe à retardement

Sans surprise, les paiements hypothécaires ont augmenté pour le tiers des répondants. Mais le pire reste à venir, selon Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire chez les Architectes hypothécaires. «Un grand nombre d’emprunteurs ont signé pour cinq ans, en 2019 et 2020, des hypothèques à 1,5% ou 2%. Tout ce beau monde-là va devoir renégocier bientôt à des taux de plus de 6%. Le choc va être énorme pour plusieurs!» dit-il.

Paiements hypothécaires Depuis un an, est-ce que vos paiements hypothécaires...

Aussi, 80% des hypothèques à taux variable sont à versements mensuels fixes, fait-il remarquer. Ce qui veut dire que dans plusieurs cas, les gens payent seulement des intérêts sur leurs prêts. «Déjà, il y a beaucoup de gens qui ne remboursent pas suffisamment pour couvrir les intérêts et le capital de vos paiements. On parle d’amortissement négatif», dit-il.

Rien pour rassurer des gens comme Mélissa Pépin, qui caresse toujours le rêve de posséder une maison. «Je vais prendre mon mal en patience et rester sur les lignes de côté. C’est un rêve impossible pour moi en ce moment.»