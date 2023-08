LABBÉ, Guy



À l'Hôpital de Saint-Georges, le 14 août 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Guy Labbé, époux de feu Louise Giguère. Il demeurait à Vallée-Jonction. Il laisse dans le deuil ses enfants: Marco, Martial, Manon (Jean-Louis Bilodeau), feu Christian, feu Nancy; ses petits-enfants : Nancy, Steven et Mélina Labbé, Jessica Labbé-Bélanger et Virginie Bélanger, Sabrina, Maxime et Gabriel Bilodeau. Il était le frère de feu Marie-Paule (feu Adrien Vachon), feu Georges-Aimé (feu Marie-Claire Gagné), feu Annette (feu Jean-Paul Doyon), Monique (feu Dominique Labbé), feu Cécile (feu Philippe-Auguste Doyon). Il était le beau-frère de feu Joseph (Ti-Blanc) (feu Lucina Marcoux), feu Yvonne (feu Paul-Eugène Binette), feu Marie-Rose, feu Marguerite (feu Léo Labrecque), feu Wilbert (feu Candide Jacques), feu Irène (feu Auguste Goulet), feu Paul (feu Loraine Cloutier), feu Thérèse (feu Paul-Henri Drouin), feu Marc (feu Rita Roberge), Berthe (feu Laval Jacques), feu Jeanne (Guy Simpson). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Vallée-Jonction : Lundi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel de l'Hôpital de St-Georges pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (200-630, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 1E4) : https://www.coeuretavc.ca/