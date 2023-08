Ces héroïnes méconnues de la Première Guerre mondiale

Dans les montagnes du nord-est de l’Italie, des femmes sont venues en aide à des milliers de soldats. Et elles leur ont sauvé la vie.

Depuis quelques années, les écrivains italiens nous permettent de découvrir certains épisodes méconnus liés aux deux grandes guerres. On songe entre autres à La goûteuse d’Hitler de Rosella Postorino, qui parle de ces femmes ayant été chargées de tester les plats servis au Führer, à L’Ange de Munich de Fabiano Massimi, qui revient sur l’étrange mort de la nièce d’Hitler, ou au Train des enfants de Viola Ardone, qui raconte comment des milliers de petits Italiens pauvres du Sud ont été envoyés dans le Nord par le parti communiste.

Avec Fleur de roche, c’est le courage et la détermination des paysannes du Frioul italien qui nous sont dévoilés. Car sans l’aide de ces femmes, bien des soldats auraient été emportés par la faim.

Jusqu’à 1200 mètres de montée

En 1915, des troupes de l’armée italienne ont été déployées dans les montagnes de Carnie pour faire barrage aux combattants autrichiens. Ce qui aurait été une bonne idée... s’il y avait eu des routes ou même des sentiers menant jusque-là afin de faciliter leur ravitaillement.

Coincés sous le feu des canons, ces soldats manqueront donc rapidement de munitions et de vivres. Pour éviter qu’ils n’y laissent tous leur peau, une seule solution : demander aux femmes du dernier village avant la frontière de se rendre là-haut afin de leur fournir ce dont ils ont besoin. Avec sa hotte lourdement chargée d’explosifs sur le dos, Agatha Primus, 21 ans, sera l’une d’elles. Et son histoire est de celles qui ne s’oublient pas.

Les jours sont comme de l’herbe

Ce livre regroupe six courts romans (ou six longues nouvelles ?) ayant deux points en commun : tous sont franchement excellents et tous mettent de l’avant des personnages qui, à un moment ou un autre, devront faire des choix décisifs. Dans le deuxième récit, par exemple, l’auteur raconte la stupeur et le désarroi d’un couple dont le fils de 15 ans vient de fuguer pour soutenir la cause des migrants africains. À lire.

Sel

Neuvième et avant-dernier épisode des enquêtes du Département V, ce super polar se déroule en pleine pandémie de COVID. Ce qui ne simplifiera pas la tâche de Carl Mørk et de ses collègues lorsqu’ils seront amenés à traquer un tueur qui serait très actif depuis plus d’une trentaine d’années sans jamais avoir été inquiété. Tout ce qu’on peut dire, c’est que l’intrigue ne manque pas de sel !

Agenda du français pratique 2024

Un outil dont on se fait cette année encore le devoir de parler, parce qu’en plus de servir d’agenda pour l’année 2024 (avec une vue d’ensemble de la semaine sur deux pages), il peut contribuer à améliorer notre orthographe et notre grammaire. Comment ? Grâce à de courtes questions qui mettent nos connaissances linguistiques à l’épreuve !

Avatar, le dernier maître de l’air – Le livre de cuisine officiel

Les fans de la série télé d’animation Avatar, le dernier maître de l’air peuvent maintenant se régaler en goûtant aux spécialités du Royaume de la Terre, de la terrible Nation du Feu, des Nomades de l’Air et des Tribus de l’eau. Ce qui, en plus clair, se traduit entre autres par des brochettes de poulet épicées, de la salade de racine de lotus, des nouilles au chou braisé ou du curry de tofu et haricots mungos !

Frissons garantis

La tribu

Après avoir appris que sa meilleure amie comptait se marier dans deux petites semaines, Kenna s’est empressée d’aller la rejoindre en Australie. Persuadée que Mikki est sur le point de commettre une énorme erreur, Kenna espère en effet pouvoir la ramener avec elle en Angleterre.

Mais tout de suite, Mikki et son futur mari vont lui proposer de se joindre à eux pour faire du surf à Sorrow Bay, une plage secrète si extraordinaire que la plupart des surfeurs seraient prêts à tuer pour pratiquer leur sport dans un endroit pareil...

Lutter pour sa survie

Une fois sur place, Kenna fera ainsi connaissance avec le reste des membres de la Tribu : Sky la cheffe, Ryan le gardien de la plage, Victor l’ex-surfeur brésilien de big wave et le séduisant Espagnol Clemente, qui est veuf depuis peu.

Alors qu’elle s’était promis de ne plus jamais remonter sur une planche, Kenna s’en donnera rapidement à cœur joie, l’attrait des vagues étant plus fort que tout. Mais ce moment d’euphorie ne durera pas. Il n’y a pas si longtemps encore, il y aurait eu un septième membre. Qui a mystérieusement disparu. Et plus elle en apprendra sur la Tribu, plus vite elle réalisera que sa propre vie pourrait bien être en danger.

Un thriller qu’on a adoré, le dénouement étant presque impossible à deviner.