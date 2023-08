LAVOIE, Rolande



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 30 juillet 2023, à l'âge de 93 ans et 4 mois, est décédée madame Rolande Lavoie, épouse de feu monsieur Gérard Villeneuve, fille de feu madame Bernadette Thériault et de feu monsieur Antonio Lavoie. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, dès 12 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles, suite à la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Jacques Michel), feu Gaétan, Claude (Claudette Cauchon), Diane; ses petits-enfants: Annie (Vincent Lacombe), Frédéric (Annie Gaudreault), Alexandre, Audrey; ses arrière-petits-enfants: Nicolas et Zachary; sa soeur Louisette (Conrad Bérubé); ses belles-soeurs: Jeannine Caron et Pierrette Lacombe; sa fieulle Lucie Lavoie, ainsi que neveux, nièces et ami(e)s. Outre son époux, elle est allée rejoindre ses frères et soeurs, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs. La famille tient à remercier l'unité des soins palliatifs, ainsi que les Docteur Lambert et Docteur Breton à l'Hôpital Saint-François-D'Assise, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, à l'adresse suivante: www.cancer.ca ou encore, à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques, en contactant : info.regiondequebec@scleroseenplaques.caDes formulaires seront disponibles sur place.