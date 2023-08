Heureux rangement: une organisation sans pression... et qui fait du sens!

La rentrée donne des airs de 1er janvier au mois de septembre. On rêve de transiter des gougounes et du maillot vers une maison bien organisée où chaque chose est à sa place, si possible sans trop d’investissement de temps.

Si l’on veut que ce rêve passe en mode réalité, on peut se fier au plan de match efficace de Mylène Houle Morency, organisatrice professionnelle, qu’on a entre autres, vue à l’émission Heureux rangement sur la chaîne CASA. Elle vient tout juste de faire paraître le guide pratique S’organiser pour de bon, qui dévoile ses meilleures astuces pour optimiser notre efficacité.

Rien de magique, mais beaucoup de vrais trucs pratiques, et surtout une méthode facile à retenir, à intégrer et à adapter selon notre situation familiale. Ensuite ? Il ne restera qu’à maintenir cette nouvelle organisation pour enfin avoir plus de temps pour ce qui nous tient à cœur.

Photo François Couture

Profiter de la rentrée pour réorganiser la maison est une bonne idée... si on s’en sent la force. « Si on en a déjà plein les mains, on attend un peu ! » lance Mylène Houle Morency, elle aussi mère de trois enfants. Et on évite les idées de grandeur. On ne pourra pas TOUT organiser dans la maison. On choisit les zones chaudes et les endroits qui auront un réel impact sur notre vie quotidienne au cours des prochaines semaines. Rester flexible est essentiel. « C’est le nerf de la guerre, particulièrement quand on a des enfants. Dès qu’on a trouvé un système qui fonctionne, nos enfants sont rendus à une autre étape et, du coup, tout change. Il faut accepter que tout ne soit jamais 100 % parfait », note l’autrice.

Connaître son style d’organisation

Pour elle, l’organisation regroupe tant la planification des repas que la routine, le partage des infos et la mise en place d’une méthode simple à adopter pour tous. Ainsi, c’est toute la charge mentale qui s’allège. Pour parvenir à une organisation familiale durable sans trop de mal, où chacun des membres de la famille met l’épaule à la roue, il faut, avant même de sortir les sacs à vidange et les gants de vaisselle, connaître le style d’organisation de tous les membres de notre tribu. Un petit ménage intérieur avant de passer à l’extérieur.

Photo François Couture

Mylène Houle Morency a établi quatre profils : les méthodiques, les désinvoltes, les terre à terre et les prolifiques. Chacun a des besoins particuliers afin de se sentir bien dans son environnement et pour faire ses tâches, sans rien oublier. Il est possible d’avoir un style « en mouvance », c’est-à-dire qu’il change selon les pièces ou selon les périodes de votre vie. Mais les connaître permet de trouver une solution adéquate pour notre famille à ce moment précis de notre vie ou de notre année. L’autrice est claire.

Reproduire une solution vue à la télé, même parfaitement, n’est pas un gage de succès. Il faut que cette façon de faire convienne à notre situation.

4 styles d’organisation: Qui êtes-vous ?

Les Méthodiques aiment les systèmes d’organisation détaillés, sont très minutieux et un brin rigides et veulent que leurs possessions soient dissimulées.

aiment les systèmes d’organisation détaillés, sont très minutieux et un brin rigides et veulent que leurs possessions soient dissimulées. Les Prolifiques aiment les beaux systèmes d’organisation, mais n’arrivent pas à les reproduire. Ils accumulent beaucoup d’objets (et développent souvent un fort attachement sentimental) et aiment voir les choses.

aiment les beaux systèmes d’organisation, mais n’arrivent pas à les reproduire. Ils accumulent beaucoup d’objets (et développent souvent un fort attachement sentimental) et aiment voir les choses. Les Désinvoltes ont une tendance plus chaotique et leurs tentatives d’organisation ne survivent pas à long terme. Mais les traîneries ne provoquent pas de stress pour eux. En fait, c’est le contraire qui les angoisse. Et pour ne rien oublier, tout doit être à la vue.

ont une tendance plus chaotique et leurs tentatives d’organisation ne survivent pas à long terme. Mais les traîneries ne provoquent pas de stress pour eux. En fait, c’est le contraire qui les angoisse. Et pour ne rien oublier, tout doit être à la vue. Les Terre à Terre évoluent dans un environnement où tout semble rangé... si on n’ouvre pas les portes ou les tiroirs. Ils accumulent de façon pêle-mêle et ne classent pas ce qu’ils ont. Ils font souvent du désencombrement express !

Commencer par le RECUL

Quel que soit le projet de rangement – du ménage du tiroir fourre-tout au rangement du garage au complet –, il faut y aller par étape et ne pas en brûler. Se précipiter au magasin pour acheter de jolis contenants ne sert à rien si on ne sait pas ce dont on aura réellement besoin. Il faut justement faire un pas de recul pour évaluer la situation selon le temps dont on dispose.

Photo Adobe Stock

Aide-mémoire de la méthode RECUL

Regrouper : On regroupe les objets en catégorie (exemple : jeux de société, casse-tête, crayons, papeterie, etc.).

Épurer : On passe le contenu de chacune des catégories pour savoir si on recycle, on donne, on garde, on range ailleurs, etc.

Choisir : On choisit un espa-ce et un rangement pour chaque chose. Est-ce qu’on en a besoin souvent ? On le place à portée de main. Si on le garde mais qu’on l’utilise rarement, on peut le placer dans une zone moins accessible.

Utiliser : On utilise les bons accessoires pour ranger le tout. C’est donc à cette étape qu’on peut aller acheter les contenants et les bacs nécessaires.

Entretenir : Un système de rangement, aussi extraordinaire soit-il, aura besoin de modifications parce que la vie n’est pas statique. Tout changement peut influencer notre organisation (âge des enfants, saisons, période plus intense au travail, situation particulière, etc.).

Pour la rentrée

« J’encourage les gens à prioriser le projet qui aura le plus gros impact rapidement dans la vie, au quotidien, et qui n’implique pas une grande charge émotionnelle. Quand on est attachés aux objets à trier, c’est plus difficile », constate l’organisatrice chevronnée. Pour trouver ce qui presse, on essaie de voir ce qui cause le plus de stress, ce qui cause des frictions et ce qui n’était pas au top l’an passé. On perdait du temps le matin en cherchant les plats pour faire les lunchs ? Au moment de partir, le sac d’école était introuvable ? L’enfer, c’était de trouver les mitaines pareilles ? Le but est toujours de se simplifier la vie. Quand on capitalise sur ce qui va bien, on peut s’en inspirer pour améliorer d’autres espaces de la maison. On évite aussi de paniquer si un essai tourne en « erreur ». On n’aura qu’à se réajuster. Le fait de savoir que tout est en mouvance et ne sera jamais complètement « terminé » enlève une pression. Il ne faut surtout pas alourdir notre tâche quand ce qu’on veut est de l’alléger. Le but n’est pas de classer ses épices en ordre alphabétique.

« L’objectif du livre, c’est de se créer une vie à notre image. C’est d’avoir un système de rangement ou de préparation de repas efficace qui permet d’avoir du temps pour ce qui compte vraiment... que ce soit du temps pour soi, une soirée de filles ou autre ! »

5 erreurs à éviter

Supposer que la famille connaît notre système d’organisation

On passe du temps à ranger la cuisine, mais on oublie de bien expliquer les changements faits. L’info doit circuler. Elle ne peut pas être devinée ! Pour nous, c’est évident, mais pas nécessairement pour les autres « Celui qui met en place le système le connaît, il a une longueur d’avance. Mais les autres ont besoin de temps pour intégrer tout ça. Il faut donc accepter de répéter ! » précise Mylène Houle Morency.

On passe du temps à ranger la cuisine, mais on oublie de bien expliquer les changements faits. L’info doit circuler. Elle ne peut pas être devinée ! Pour nous, c’est évident, mais pas nécessairement pour les autres « Celui qui met en place le système le connaît, il a une longueur d’avance. Mais les autres ont besoin de temps pour intégrer tout ça. Il faut donc accepter de répéter ! » précise Mylène Houle Morency. Vouloir un système « One size fits all »

De un, ça n’existe pas. De deux, tout change. « Même que chaque pièce a sa propre réalité. On ne range pas les choses de la même façon partout ! » souligne l’autrice.

De un, ça n’existe pas. De deux, tout change. « Même que chaque pièce a sa propre réalité. On ne range pas les choses de la même façon partout ! » souligne l’autrice. Ne pas impliquer les enfants

Il faut éviter de tout faire soi-même. Les enfants peuvent aider (et souvent beaucoup plus qu’on le croit !) dès leur jeune âge. En plus, cela encourage leur autonomie. Un truc de l’autrice ? Après le souper, on prend 5 minutes tous ensemble en famille pour ranger. Si on est 4, cela nous donne l’équivalent de 20 minutes de ménage !

Photo Adobe Stock

Être trop exigeant

Avec les réseaux sociaux, on a tendance à se mettre la barre très haut. On essaie d’appliquer à la lettre une formule qui semble gagnante, mais qui n’est peut-être pas adaptée à notre famille. « On vise la bienveillance et non la rigidité ! » rappelle Mylène Houle Morency.

Avec les réseaux sociaux, on a tendance à se mettre la barre très haut. On essaie d’appliquer à la lettre une formule qui semble gagnante, mais qui n’est peut-être pas adaptée à notre famille. « On vise la bienveillance et non la rigidité ! » rappelle Mylène Houle Morency. Accepter les styles des autres

Dans les pièces communes, on trouve un compromis qui permet à chacun de rester efficace. En cas de doute, on vise le style « désinvolte ». Mais pour les espaces personnels, on laisse les autres choisir comment ils veulent ranger. On ne gère pas la table de chevet de notre conjoint et on organise notre bureau à notre façon.

9 bons coups de la rentrée

Armoire « voit tout »

En ne bourrant pas trop les armoires, on peut « voir » ce qu’on a sous la main. Bien pratique quand vient le temps de cuisiner. On peut étiqueter pour encore plus de facilité.

Photo François Couture

Chariot pour devoirs

Avoir tout sous la main pour l’heure des devoirs, c’est essentiel et ça permet d’éviter bien des maux de tête. On remplit un chariot avec tout le matériel possiblement utile pour cette activité, déjà tellement énergivore.

Photo François Couture

Bacs transparents

Avec les enfants en bas âge qui ne savent pas lire, on mise sur les bacs transparents. On facilite ainsi le jeu et le ramassage !

Photo Trio Orange

Sacs pour jeux

Fini la perte de temps (et le niveau de patience à la baisse) quand on cherche une pièce ou un feuillet d’instructions. On range les petits jeux dans des sacs refermables. Tout est clair et à sa place !

Photo François Couture

Centre de contrôle familial

L’information est regroupée dans un véritable petit « centre de contrôle » que tous les membres de la famille peuvent utiliser. On y place des chemises identifiées selon nos besoins (à faire, à lire, à payer, à classer, etc.). On n’aura qu’à y déposer tant les communications de l’école, que les factures et jusqu’aux précieux dépliants des restos pour le take out du vendredi soir !

Photo François Couture

Trousse à cheveux

On regroupe la brosse, le peigne, les élastiques et autres accessoires qui permettront de coiffer les enfants hors de la salle de bain... déjà fort en demande aux heures cruciales.

Crochets pour les sacs à dos

Parfaits pour ne plus rien perdre ! Si possible, on met un crochet par membre de la famille. On rajoute aussi un petit panier, chacun, pour les effets perso importants qu’on cherche tout le temps (parapluie, gants, clés, etc.).

Coin lunch

Que ce soit dans une armoi-re, un bac ou un tiroir, on range tout ce qui est nécessaire pour la préparation des lunchs (plats, thermos, ustensiles, etc.)

Chambre des enfants

Enfin, tout est en ordre. On prend une photo et on la colle sur le derrière de la porte de la chambre de l’enfant. Quand on lui dira « va ranger ta chambre ! », il aura une référence pour connaître vos attentes. C’est un excel-lent truc qui évite de répéter tout ce qu’il doit faire ! Youpi pour l’autonomie !