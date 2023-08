La Ferme Forget en pleine campagne, à Laval!

Au petit déjeuner, malgré la température incertaine, je demande à Marie si ça lui tente de faire une balade à la campagne.

– Où ça ?

– À Laval.

– Ah, oui ?

– Oui, oui. À la Ferme Forget, dans le quartier Saint-François. Il y a un labyrinthe de maïs géant et un champ de tournesols. Si jamais il pleut, on pourrait quand même acheter des légumes et du maïs frais cueilli.

Ça n’a pas été long pour se rendre. À peine sortis de l’A-440, nous y étions déjà. Et malgré les nuages gris, nous n’étions pas les seuls. Il y avait pas mal de monde à la boutique en train de faire leurs provisions.

Petits animaux et jeux

Photo fournie par Alain Demers

Derrière la boutique, nous nous sommes arrêtés à la petite ferme où cohabitent chèvres, moutons et autres animaux. On les attire aisément avec un cornet rempli de grains d’avoine et de maïs en vente sur place.

Le long d’un chemin, se succèdent des aires de jeux variés et originaux pour les enfants. Une station où faire de bulles de savon géantes. Un enclos à tricycle. Une butte de sable avec des pneus de tracteur.

Labyrinthe et tournesols

Photo fournie par Alain Demers

Au bout du chemin, se trouve une entrée pour le labyrinthe de maïs. Comme il avait beaucoup plu les jours précédents et qu’il y avait de la boue, nous avons mis nos bottes de caoutchouc pour y marcher.

Les parcours sont agrémentés d’affiches amusantes. Le plus petit (15 minutes) raconte l’histoire d’une citrouille carrée, le second (30-45 minutes) a pour thème Pat Patrouille et le troisième (plus d’une heure) nous place dans la peau d’un cowboy.

Nous sommes ensuite allés dans les champs de tournesols et de zinnias. C’est enchanteur. Au retour, après avoir pris quelque chose à la boutique pour préparer notre petit pique-nique improvisé, nous nous sommes attablés près du champ de maïs.

Au son de la musique country, nous avons mangé un sandwich fait de pain à la ciboulette avec tartinade à fleur d’ail et tomate jaune Be Orange, accompagné de concombre. C’était tout simple mais vraiment bon.

FERME FORGET

Labyrinthe de maïs : 3 parcours (bottes de caoutchouc selon les conditions)

Balade en tracteur : jusqu’au champ de fleurs

Autocueillette de fleurs ($) : tournesols et zinnias

Aires de pique-nique

Frais d’entrée : 9 $ (13 ans et plus), 7 $ (3 à 12 ans), gratuit (2 ans et moins); 1 $ de plus à partir de septembre

www.fermeforget.ca

►Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.