La génération «temps partiel»

Un nouveau café-resto italien vient d’ouvrir ses portes près de chez moi.

On y est allés petit-déjeuner, ma blonde et moi, pour encourager le proprio.

Le café était divin. Un vrai café italien comme on les aime, corsé.

Le gars fait aussi de la pizza.

«Êtes-vous ouverts le soir ou juste le matin et le midi? que je lui demande.

– Actuellement, juste le matin et le midi. C’est super difficile d’embaucher des jeunes, ils ne veulent pas travailler à temps plein, juste à temps partiel. Je possède un autre resto dans le nord de la ville, et pendant des mois, j’ai dû bosser comme un fou, sept jours sur sept, car je n’arrivais pas à trouver des employés prêts à travailler à temps plein.

Ils ne veulent pas travailler le soir ni le week-end... C’est un vrai casse-tête pour les employeurs depuis quelque temps.»

UN RÉGIME PLUS ÉQUILIBRÉ

Ce discours, ça fait des mois que je l’entends.

Non, des années.

Et pas seulement de la part de restaurateurs.

Partout, c’est la même chose. On assiste à une véritable révolution du monde du travail.

Vous savez ce qu’on dit à propos de la viande? Avant, un repas, c’était beaucoup de viande et un peu de légumes.

Maintenant, c’est le contraire. Beaucoup de légumes, et un peu de viande.

Eh bien, c’est la même chose pour les horaires, maintenant.

Avant, une vie, c’était beaucoup de travail, et un peu de temps libre à côté.

Maintenant, les jeunes veulent avoir des horaires plus équilibrés.

«Meilleur pour la santé mentale», disent-ils.

D’un côté, je les comprends. Le travail a pris beaucoup trop de place dans nos vies. Combien de parents n’ont pas vu leurs enfants grandir parce qu’ils passaient leur temps à bosser?

Quand tu rencontres quelqu’un, la première chose que tu lui demandes, c’est ce qu’il fait dans la vie. Le travail n’est pas un moyen de gagner notre vie, c’est NOTRE vie! Il nous définit.

Je comprends l’idée derrière cette révolution.

En même temps, ça m’inquiète.

Quand j’entends des profs dire qu’ils ont quitté leur boulot parce qu’on ne leur permettait pas de travailler quatre jours par semaine, je me pose des questions.

Et les élèves, eux? Ils n’ont pas le droit d’avoir le même prof toute la semaine?

LA PENSÉE MAGIQUE

Les jeunes se plaignent – avec raison – que tout coûte cher. Mais s’ils ne travaillent que trois ou quatre jours par semaine, ils vont avoir encore moins d’argent dans leurs poches, non?

Et ils vont avoir de plus en plus de difficultés à boucler leur fin de mois?

Et leur retraite, est-ce qu’ils y pensent?

Avec un emploi à temps partiel, on ne se prépare pas une vieillesse hyper confortable.

C’est bien beau, la vie, mais elle n’est pas gratuite.

À moins que ces jeunes ne veuillent travailler que quatre jours semaine et être payés pour cinq.

Parfois, je me dis qu’il y a beaucoup de pensée magique dans cette pseudo-révolution.

C’est très beau sur papier, mais pas sûr que ça fonctionne en pratique.

Les entrepreneurs ont peut-être raison. La solution passe peut-être par l’immigration.

Car les immigrants, eux, travaillent. Ils bossent fort. Sans compter leurs heures.

Car ils viennent pour la plupart de pays pauvres et veulent améliorer leur sort et celui de leurs enfants.

POILIEVRE EST COMME JUSTIN!

Image tirée de X

Récemment, Pierre Poilievre est allé courtiser les membres de la communauté sikhe à London, Ontario. On a pu le voir prier dans un temple sikh avec un turban sur la tête.

Finalement, il n’est pas si différent de Justin. Il aime porter des costumes folkloriques, lui aussi, quand il rencontre «les communautés».

Et il croit que le multiculturalisme, c’est de s’habiller en Indien quand tu vas en Inde et de porter un turban sikh quand tu vas voir les sikhs.

En passant, ce n’est pas de l’appropriation culturelle, ça?

VOTEZ AL CAPONE!

Poutine qui assassine sommairement ses adversaires, ennemis et critiques. Trump qui se fout des institutions démocratiques de son pays.

La Chine qui kidnappe deux innocents afin de faire plier le gouvernement canadien. L’Arabie saoudite qui tue et dépèce un journaliste.

De plus en plus de politiciens se comportent comme de véritables brigands. Ils ne dirigent pas des partis, mais des organisations criminelles.

Si Al Capone était vivant aujourd’hui, il ne vendrait pas de l’alcool frelaté. Il ferait de la politique!

Ce ne sont plus Marx ou Tocqueville qui inspirent les chefs d’État maintenant: c’est Pablo Escobar!

PAR ICI, LES ENTRAÎNEURS PÉDOS!

Un rapport affirme qu’un nombre important d’entraîneurs scolaires ont été embauchés sans qu’on vérifie leurs antécédents judiciaires!

La bureaucratie emmerde les citoyens pour des peccadilles, des détails, des niaiseries. Une clôture trop haute, un balcon qui n’est pas de la bonne couleur, et hop! Un fonctionnaire zélé empoisonne votre vie et vous donne une amende...

Mais quand c’est le temps de protéger nos enfants, soudainement, on ferme les yeux et tourne les coins ronds sous prétexte qu’on n’a pas le temps d’effectuer toutes les vérifications.

Durs avec les innocents, mous avec les coupables.