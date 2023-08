La parole des femmes en politique a-t-elle le même poids que celle des hommes?

On dit que les femmes ont conquis la sphère politique. Le cabinet des ministres du gouvernement fédéral actuel comprend 19 femmes sur 38, donc 50%. Une donnée respectable en termes d’égalité.

Au niveau provincial, le conseil des ministres québécois, lui, comporte 14 femmes sur 30 ministres, soit 46%, également un chiffre très acceptable.

À l’élection d’octobre 2022, 58 femmes furent élues députées, sur un total de 125. Une avancée notoire, si on compare il y a à peine quelques années. Par exemple, en 2018, 53 femmes furent élues, alors qu’en 2014, c’est seulement 34 femmes qui représentaient leur circonscription à l’Assemblée nationale québécoise.

Donnée quantitative vs qualitative

Or, la position de la femme peut-elle vraiment être évaluée par le nombre d’entre elles qui occupe un poste d’importance, par une simple donnée quantitative? Il faut admettre qu’il est nécessaire de la prendre en compte, mais cela n’est pas représentatif de la réalité d’aujourd’hui.

Les femmes ont peut-être pris leur place, et, sans nul doute, l’avancée de la cause féministe fut notoire au cours du dernier siècle au Québec. Or, la femme, elle, n’a pas encore reçu ce qui lui est dû. Nous connaissons la place qu’occupent ces femmes, mais nous devons nous questionner sur la place que la femme occupe lorsqu’elle n’en a pas. Quel est l’intérêt, le poids qualitatif, qu’on lui accorde?

Les femmes, comme tous citoyens régis par la suprématie juridique de la Charte, se voient attribuer la liberté d’expression, le droit de crier sur tous les toits leurs opinions, si bon leur semble. Or, souvent, une femme doit, en effet, crier pour se faire entendre. Puis, on l’entend, mais est-ce qu’on l’écoute? Est-ce qu’une femme est autant prise en respect qu’un homme en ce qui concerne la politique? La question peut choquer, mais elle se pose, se discute.

Militants

La politique, en effet, ne se limite pas aux ministères ni aux sièges des assemblées législatives. Une partie essentielle du travail et de l’engagement politique passe par l’implication des militants, qui agissent de leur corps et de leur esprit par divers moyens, notamment les manifestations, les réseaux sociaux, ou encore, les événements partisans. L’action collective est une dimension absolument essentielle des comportements politiques caractérisant notre démocratie.

Historiquement, les femmes ont pris part aux mouvements sociaux, en étant même parfois les dirigeantes, comme Lady Aberdeen qui fonda le Montreal Local Council of Women en 1898. Pourtant, l’histoire ne leur a pas fait grâce, les laissant majoritairement dans l’ombre de leur mari ou de leurs collègues.

Cette implication politique, ce monde des idées, est, malheureusement, encore aujourd’hui, dominée par les hommes. Ces femmes impliquées constatent et expérimentent une remise en question incessante de leurs idées et opinions, une demande implicite et constante de justification, une empathie restreinte de la part des pairs masculins, puis surtout, des doutes quasi systématiques sur leurs compétences. La dynamique du boy’s club, bien que de moins en moins apparente, subsiste tout de même dans le monde militant.

Le féminisme dans la sphère politique a encore sa place, autant que ces femmes qui n’ont jamais pu en avoir une.

Cloé Jenneau, présidente du Forum Jeunesse du Bloc Québécois de la Montérégie et étudiante au baccalauréat en droit