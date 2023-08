Laissez votre leurre faire du boudin quelques secondes

Il existe des milliers de techniques performantes pour berner les diverses espèces de poissons et les faire réagir. En voici une qui sort vraiment des sentiers battus.

Parmi les grandes publications américaines qui proposent des textes fort intéressants, depuis plusieurs décennies déjà, il y a Outdoor Life, Field and Stream et, ma préférée, In-Fisherman.

Auteurs de ce dernier titre, Ron et Al Lindner étaient des pêcheurs novateurs, avant-gardistes et incroyablement talentueux, sans compter qu’ils se faisaient fréquemment seconder par des scientifiques pour corroborer leurs multiples théories pleines de bon sens.

Ce sont eux qui ont développé le fameux Lindy Rig pour le doré. J’avais tous leurs livres et revues puis j’écoutais leur émission In-Fisherman qui est toujours en ondes sous le nom de Lindner’s Angling Edge.

Compétitions

En 2003, j’ai été invité à participer à deux des plus grands tournois de pêche canadiens de l’époque : le KBI Kenora Bass International au Lake of the Woods et le Fort Frances Canadian Bass Championship, tous deux en Ontario.

J’arrive au premier évènement et, à ma grande stupéfaction, tous les Lindner sont là et, après deux jours de compétition, Jim et Bill Lindner gagnent haut la main le KBI. Quelques semaines plus tard, avec mon partenaire à Fort Frances, nous cumulons 40,88 lb pour nos 15 plus gros poissons en trois jours et nous nous classons 52e sur 136 équipes.

Devinez qui termine premier, avec 55,46 lb ? C’est encore les Lindner ! L’année suivante, à ce même tournoi, ils ont remporté à nouveau la palme avec 53,82 lb. Wow !

À l’hiver 2005, les Lindner révèlent à leurs nombreux lecteurs leur technique gagnante, qu’ils appellent le moping.

Ils expliquent qu’ils ciblent des achigans à petite bouche en suspension à proximité des bandes de poissons-fourrages et qu’ils les pêchent entre deux eaux. Ils se servent d’une tête de jig et d’un corps souple ayant la forme d’un mené.

Ils laissent descendre leur présentation au-dessus des poissons et ils attendent sans faire aucune motion. Ils ne bougent pas. Au bout d’un temps, les combattants ciblés n’en peuvent plus que ces intrus attrayants et immobiles envahissent leur champ d’attaque.

De nos jours

Jeff Gustafson, aussi connu sous le nom de Gussy, 41 ans, a pêché plusieurs fois avec les Lindner et a appris beaucoup de ces derniers. Si bien qu’en 2021, ce Canadien a gagné le Bassmaster Elite à Tennessee River avec le fameux moping que plusieurs appellent maintenant le Damiki rig, avec une dandinette habillée d’un Z-Man Scented Jerk ShadZ de 4 pouces.

Le 26 mars dernier, lors du Championnat du monde Bassmaster Classic, Gussy a encore triomphé avec la même approche et le même leurre. Il avait toutefois des têtes plombées de 1⁄4 et de 3/8 once qui imitaient à perfection le visage d’un mené.

L’utilisation des nouveaux sonars en temps réel aide énormément pour cette technique afin de connaître la position exacte des achigans.

Si vous souhaitez reproduire un effet identique, assurez-vous que votre dandinette a un œillet droit à 90 degrés pour vous permettre de présenter le tout parfaitement à l’horizontale.

Des offrandes souples comme les Yum Break’N Shad, Houdini Shad, Yum FF Sonar Minnow, Z-Man Jerk ShadZ, PowerBait The Champ Minnow, Strike King 3X Baby Z-Too Soft Jerkbait, KVD Perfect Plastics Caffeine Shad Soft Jerkbait 4 et autres du genre proposent un potentiel élevé.

Variante

Le prolifique chroniqueur ontarien de la revue Outdoor Canada, Gord Pyzer, présentait dernièrement un texte fort intéressant sur le fameux moping, mais cette fois-ci, avec des poissons-nageurs allongés qui demeurent immobiles à l’horizontale, en suspension.

Avec un modèle de suspension entre deux eaux qui cale de 2 à 4 mètres de profondeur, comme un Smithwick Perfect 10 Rogue, un Bandit Suspending Minnow, un Bomber Suspending Pro Long A, un Down Deep Husky Jerk, un X-Rap Deep, un KVD Jerkbait 200, un Cotton Cordell Suspending Ripplin’ Red Fin, etc., faites un très long lancer.

Effectuez 4 ou 5 tours de poignée rapides avec votre moulinet pour que le devon plonge rapidement à sa profondeur maximale, puis arrêtez et laissez-le flâner et niaiser plusieurs secondes, comme s’il voulait braver les achigans à proximité.

Avec une telle nage, les prédateurs moins actifs vont s’en approcher encore et encore, puis quand ils réaliseront qu’il ne tente pas de s’échapper, ils ne pourront y résister. La pause peut être aussi longue que vous le souhaitez, pourvu que vous ayez confiance en l’endroit que vous exploitez.

Reprenez ensuite le mou qui s’est créé dans le fil, appliquez une ou deux saccades, puis refaites un arrêt et ainsi de suite jusqu’à l’embarcation.

Dans bien des cas, c’est lors des pauses que l’attaque se produira.

Nul besoin de préciser que vous allez vous faire retourner les poignets, comme le disent certains adeptes, quand vous allez réactiver l’offrande à la suite de son repos forcé. Des poissons pouvant provenir de profondeurs allant jusqu’à 7 à 10 mètres s’élanceront la gueule grande ouverte.

Photo fournie par Patrick Campeau

Équipement

Pas besoin de préciser que les sonars avec une sonde Livescope Panoptix, qui permettent de voir en avant de vous s’il y a des poissons, sont un avantage indéniable. Vous serez même aux premières loges pour les observer quitter les abîmes et se précipiter sur votre présentation.

Une canne moyenne rigide de 6,6 à 7 pieds de type lancer lourd ou léger fera l’affaire. Remplissez votre moulinet avec une tresse fine et maniable comme la P-Line X-Braid de 15 lb/test avec un bas de ligne en fluorocarbone de 10 livres.

Quand vous voyez des menés sauter à la surface, c’est qu’ils sont pourchassés par un prédateur et qu’ils n’ont plus de place où aller. Cela vous indique inévitablement la présence d’un assaillant possible. Lancez un devon au centre de l’action et laissez-le s’immobiliser, comme s’il se foutait éperdument des autres spécimens provocants et qu’il n’en avait pas peur. Les réactions ne devraient tarder.

Maintenant, imaginez à l’automne quand les poissons se regroupent et deviennent beaucoup plus actifs et téméraires !

