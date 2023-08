Le vin du samedi

Deux producteurs phares du Beaujolais dont les vins viennent d’arriver en SAQ. Deux cuvées sur deux millésimes que tout oppose, mais qui, par leur finesse, finissent par se ressembler. Bon samedi!

Buvez moins. Buvez mieux.

Domaine Marcel Lapierre, Morgon 2022, France

38,75$ - Code SAQ 11305344 – 13,5%

Après un millésime 2021 compliqué, le « petit » morgon de la famille Lapierre fait un retour en force avec cet excellent millésime 2022. Le vin paraît plus juteux, plus velouté avec sa matière de bonne densité. Bien parfumé avec des notes de prune, de fraise, de rose fanée et de balsamique. Charmeur à souhait dès maintenant, il possède les attributs nécessaires, notamment une bonne vivacité, pour bien évoluer ces 4 à 5 prochaines années. À noter que la SAQ identifie le vin comme étant «nature», mais il s’agit bien de la cuvée à laquelle on ajoute un peu de soufre à la mise en bouteille, d’où le «S» sur la contre-étiquette – la version naturelle est uniquement disponible en importation privée et porte la mention «N» sur la contre-étiquette. Dans un cas comme dans l’autre, le vin demeure absolument délicieux!

★★★1⁄2 $$$1⁄2

Jean Foillard, Beaujolais 2021, France

29,70$ - Code SAQ 12454958 – 12,5%

On dit qu’il est un «disciple» de Marcel Lapierre, on devrait surtout retenir de Jean Foillard qu’il a su développer sa propre patte avec des vins au caractère affirmé qui se jouent des millésimes. C’est le cas avec ce 2021, année difficile ayant donné des vins souvent verts et maigres. On décèle certes un petit trait vert dans ce «beaujo tout court», mais le tout montre une matière lisse, un fruité juste, une acidité énergique, et un équilibre impressionnant. C’est léger, bien sec avec des flaveurs agréables de cerise et de framboise sauvage qui se logent en finale. Le plan parfait pour prolonger l’été lorsqu’on le sert assez frais (45-60 minutes au frigo).

★★★ $$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.