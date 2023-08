Les Québécois ont raison d’être anxieux financièrement

OUI! À la lumière des résultats du sondage Léger, les Québécois ont bien raison de se préoccuper du prix des aliments et de l’essence ainsi que des taux d’intérêt.

De janvier 2021 à juillet 2023, le prix des aliments a augmenté de 21,6% au Québec. Le prix de l’essence, lui, a bondi de 51,2%. Et le taux directeur de la Banque du Canada a explosé pour passer de 0,25 % à 5,0% durant la même période, entraînant dans son sillage une explosion des frais d’intérêt sur les emprunts personnels, les prêts auto et les emprunts hypothécaires.

Prenons le taux hypothécaire moyen du terme de cinq ans. Il est passé de 3,30% en janvier 2021 à 5,99% à la fin de juillet dernier, en hausse de 81,5%. Pire encore, le taux préférentiel, lequel sert de base au taux hypothécaire variable, a presque triplé, grimpant de 2,45% à 7,2%. Résultat: la facture des frais hypothécaires mensuels a grimpé de 31%.

Pour l’ensemble des dépenses consacrées au logement, il nous en coûte aujourd’hui 15,3% de plus qu’en janvier 2021. Juste à lui seul, le prix du mazout de chauffage domestique a enregistré une hausse de 57%.

Compte tenu de leurs poids respectifs dans le «panier de l’indice des prix à la consommation», soit un poids de 25,5% pour le logement, un poids de 17,1% pour les transports et un poids de 17,9% pour les aliments, il n’est pas étonnant de constater que le coût de la vie au Québec a fortement monté depuis le début de 2021.

En effet, l’indice des prix à la consommation (IPC) de Statistique Canada a grimpé au Québec de quelque 15% depuis janvier 2021.

LE PROBLÈME?

Pendant cette même période de 2 1⁄2 ans, la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs québécois, elle, a augmenté de seulement 9,9%, soit 5,1 points de pourcentage de moins que le coût de la vie. La rémunération hebdomadaire moyenne a grimpé de 103,69$, passant de 1049,69$ (janvier 2021) à 1148,38$ (juillet 2023). Ce qui donne, dans l’hypothèse d’un travail à temps plein durant 52 semaines, un revenu brut annuel de 59 716$, ou 4976$ par mois.

Selon le site Appartogo, le prix moyen du loyer mensuel dans l’ensemble de la province s’élève actuellement à:

- 1484$ pour un 3 1/2 (1610$ Montréal)

- 1673$ pour un 4 1/2 (1944$ Montréal)

- 1954$ pour un 5 1⁄2 (2265$ Montréal)

On aura compris qu’avec une rémunération moyenne de 4976$ par mois, une personne seule ou un ménage monoparental devra consacrer plus de 30% de son revenu brut à la location de son logement.

FAIBLESSE À L’HORIZON

Évidemment, la forte hausse du taux directeur de la Banque du Canada a fini par casser le rythme effréné de l’inflation, et ce, malheureusement au prix de l’appauvrissement des ménages à faible et moyen revenu.

Selon les plus récentes prévisions des économistes de Desjardins, le taux d’inflation, prévu autour de 4% cette année, devrait tomber à 2,4% l’an prochain. Si la prévision s’avère exacte, la Banque du Canada aura ainsi réussi avec le gros resserrement de sa politique monétaire à vaincre l’inflation galopante qui l’a «forcée» à hausser son taux directeur de 0,25% (début 2022) à 5,0% (aujourd’hui).

La bonne nouvelle derrière cette prévision du recul de l’inflation? La fin du resserrement de la politique monétaire approche, ce qui laisse présager la fin prochaine des hausses de taux directeur, si ce n’est pas déjà le cas. Et à partir du début de 2024, on verra poindre l’amorce d’un recul dudit taux directeur, lequel pourrait reculer vers les 3,25% une fois rendu au dernier trimestre de l’an prochain.

Mais entretemps, l’économie du Québec va en souffrir. Un ralentissement de la croissance économique est inévitable. De 11,8% en 2021 et de 9,7% en 2022, le PIB nominal se contenterait cette année d’une croissance de seulement 2,5%. L’an prochain, ce sera pire, avec une maigre croissance de 1,3%.

Autre sujet de préoccupation: les prévisions de création d’emplois. Selon Desjardins, ça augure vraiment mal, puisqu’on perdrait en 2024 un nombre de 30 000 emplois. Et que le taux de chômage repasserait au-dessus de la barre des 6,0%, soit un méchant bond de 1,6 point de pourcentage par rapport au niveau actuel (4,5%). En janvier dernier, le taux de chômage n’était que de 3,9%.

La faiblesse observée au niveau des mises en chantier (36 000 en 2023 et 37 000 en 2024), soit une chute de 40% par rapport aux deux précédentes années, n’augure rien de bon dans la lutte du Québec à la pénurie de logements et à la hausse du prix des loyers.

AUTRES SIGNES INQUIÉTANTS

Les autres signes de faiblesse de l’économie québécoise qui ont été repérés ces derniers mois par les économistes sont:

- Un essoufflement des consommateurs

- Des ventes de manufacturiers et des exportations de biens en perte de vitesse

- Un recul de l’emploi

- Une contraction du PIB réel

- De lourdes conséquences attribuables aux feux de forêt

Si l’économie québécoise s’en est relativement bien sortie jusqu’à présent, c’est grâce à la vigueur des dépenses des ménages québécois.

Les explications des économistes Hélène Bégin et Marc Desormeaux de Desjardins: «Plusieurs facteurs qui ont gonflé les revenus et le taux d’épargne des Québécois et des Québécoises jusqu’à la fin de 2022 expliquent cette résilience [...] [L]es mesures du soutien financier aux ménages du gouvernement du Québec ont [notamment] été les plus généreuses des provinces canadiennes l’an passé.»

Il se peut fort bien que ce soit ce généreux soutien financier qui explique pourquoi la hausse de l’indice des prix à la consommation au Québec de 15% depuis janvier 2021 a dépassé la hausse (14,4%) enregistrée dans l’ensemble du Canada et en Ontario.