Mindflip: méditation et rap pour contrer son syndrome de la Tourette

Découvrez comment la méditation et la musique ont aidé Mindflip, ce rappeur de Gatineau atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, à canaliser ses énergies afin de contrer ses tics et ses manies.

À 30 ans et à quelques jours de traverser l’Atlantique pour aller présenter son rap, Mindflip se souvient des années où c’étaient ses tics reliés à son syndrome de Gilles de la Tourette qui attiraient l’attention.

«Il fallait qu’un éducateur vienne pour expliquer mon syndrome aux autres élèves parce que je faisais souvent des bruits en classe», se souvient Mindflip, originaire de Gatineau, qui est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette.

Simon Béland, de son vrai nom, a été médicamenté jusqu’à l’âge de 15 ans pour sa condition. C’est à son entrée au cégep qu’il a découvert la voie de l’autorégulation et de la méditation, et depuis, la médication ne fait plus partie de son régime.

«Quand je suis plus stressé, je sens que mes tics et mes manies reviennent, mais si je médite ou si je suis sur scène, ça disparaît presque complètement», explique Mindflip, qui était justement en tournée dans l’Ouest canadien lors de son entrevue avec Le Journal.

Le syndrome de Gilles de la Tourette est une condition neurodéveloppementale qui se caractérise par des tics moteurs ou verbaux persistants. Lors de la puberté, les symptômes augmentent ou diminuent, selon les cas.

Mindflip se considère comme chanceux que la puberté ait joué en sa faveur.

Ses premiers raps sur une base militaire allemande

Mindflip, qui présentait son premier album en juin dernier, prendra la direction du Vieux Continent dans quelques jours, pour une tournée de neuf spectacles en sol européen. Parmi les pays qu’il tentera de charmer se trouve l’Allemagne, là où tout a commencé pour lui lorsqu’il avait environ 18 ans.

«Mon père est un militaire et il a été posté en Allemagne pour un an, donc on vivait sur la base», raconte le rappeur derrière le succès Run My Shit, qui compte près de 14M d’écoutes sur Spotify. «Je me suis levé un matin et j’ai décidé d’écrire et d’enregistrer une chanson sur mon MacBook», se souvient le québécois aux paroles anglophones, qui explique avoir réalisé l’ampleur de son talent lorsqu’il est revenu à Gatineau et qu’il a présenté sa chanson à ses amis.

Ce n’est cependant que plusieurs années plus tard qu’il a décidé de se consacrer à son art.

À surveiller à court terme

On revient en 2023. Mindflip peut maintenant se vanter d’avoir plus de 300 000 auditeurs mensuels sur Spotify et son album, Duality: The Life of a Gemini, pourrait bien être ce qui lui manquait pour atteindre les plus hauts sommets de la musique.

Sur ce projet de sept morceaux, le rappeur démontre toute l’étendue de sa créativité et de sa polyvalence. Sa décision de se balancer des sons pop et électro jusqu’à des rythmes rap beaucoup plus imposants est fidèle à sa personnalité artistique, et ça se ressent.

«Je voulais vraiment explorer des styles que j’aime», affirme le MC de 30 ans. «Et je voulais le faire tôt dans ma carrière, pour pas sortir ça de nulle part plus tard et que le monde pense que je change mon style pour plaire», explique-t-il.