Noces de platine

En bas âge, ils étaient voisins à l’époque à Saint-Nicolas (aujourd’hui Lévis). Donc, ils se connaissaient depuis longtemps. Ils se sont dit oui le 22 août 1953. Denise Méthot, 90 ans, et Eugène Demers, 95 ans (photo), qui habitent la résidence Quartier Sud de Lévis, pour personnes autonomes et semi-autonomes, ont célébré plus tôt cette semaine leur 70e anniversaire de mariage. Pendant que Denise s’occupait de leurs huit enfants, Eugène a été pendant plusieurs années chauffeur d’autobus scolaire ainsi que cultivateur de fraises. Aujourd’hui, le couple a 24 petits-enfants et 29 arrière-petits-enfants (d’autres sont en route). Je suis persuadé que je vais leur arracher un large sourire ce matin lorsqu’ils verront leur photo dans ma page. Félicitations à vous deux.

En soutien à JMM

Photo fournie par JMM

Le 9e Défi kayak Desgagnés, la plus grande randonnée de kayak de mer au monde, tenu du 17 au 20 août dernier au profit de Jeunes musiciens du monde (JMM), a réuni 180 participants qui ont parcouru 250 km en kayak de Montréal à Québec en quatre jours, sur les eaux du fleuve Saint-Laurent. L’événement a permis d’amasser 476 250 $. Cette somme permettra de soutenir la mission de JMM, qui est d’utiliser l’apprentissage de la musique comme levier de développement pour les jeunes des milieux défavorisés. Depuis 20 ans, JMM offre gratuitement des cours de musique ainsi qu’un accompagnement personnel à près de 1500 jeunes issus de milieux à risque. Sur la photo, quelques participants du Défi (dont le porte-parole du Défi 2023, l’auteur-compositeur-interprète Louis-Jean Cormier) avec le chèque.

Mes condoléances

Photo fournie par la famille

C’est cet après-midi, dès 13 h 30, que la famille de Gaston Bélanger, de Promotions sportives GB, recevra vos condoléances au Centre commémoratif Wilbrod Robert, du 738, avenue Royale, dans l’arrondissement Beauport à Québec. Gaston est décédé le 9 août, à l’âge de 81 ans. Une liturgie de la parole suivra à 15 h 30 au salon-chapelle du centre commémoratif. L’inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Thetford Mines. Mes condoléances à la famille et aux proches.

Implication locale

Photo fournie par Lemieux Assurances

Lemieux Assurances, cabinet de courtiers 100 % indépendant qui compte sur une équipe expérimentée de plus de 100 spécialistes de l’assurance un peu partout au Québec, s’implique en remettant de façon régulière des dons à des organismes locaux des régions où l’entreprise est présente. C’est ainsi que Lemieux Assurances, qui avait acquis, il y a quelques années, le bureau Assurance Tourigny & Labarre de Bécancour, a versé un don de 500 $ à Entraide Bécancour, organisme communautaire à but non lucratif qui offre des services variés et utiles à des personnes âgées, des travailleuses et travailleurs à faible revenu, des familles monoparentales, des personnes sans emploi, des étudiantes et des étudiants, des personnes handicapées physiquement, mentalement ou intellectuellement, tant pour la sécurité alimentaire que pour l’offre de vêtements, objets et accessoires de maison. Sur la photo, de gauche à droite : François Lemieux, président de Lemieux Assurances ; Julie Frid, membre du CA de l’Entraide Bécancour ; Laure Morel, responsable bénévole de la distribution alimentaire ; Alain Tourigny, courtier en assurance de dommage, et Bélinda Saint-Hilaire, courtière en assurance de dommage.

Anniversaires

Photo d'archives, AFP

Macaulay Culkin (photo), acteur américain (Maman, j’ai raté l’avion), 43 ans... Nancy Martinez, chanteuse d’origine québécoise, 63 ans... Jean-François Caron président et actionnaire principal de Mode Avalanche... John Kinsella, nageur américain de longue distance, 71 ans... Claude Larose, ex-cadre supérieur au ministère des Transports du Québec, 72 ans... Chantal Renaud, épouse du regretté ancien premier ministre Bernard Landry, 77 ans... Louise Marleau, comédienne et actrice, 79 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 26 août 2022 : Joël Baillargeon (photo), 57 ans, qui a disputé 20 matchs dans la LNH, quinze avec les Jets en 1986-1987 et 1987-1988 et cinq avec les Nordiques en 1988-1989... 2021 : Jérôme Proulx, 91 ans, député du comté de Saint-Jean à l’Assemblée nationale de 1966 à 1970, avant de passer au Parti Québécois de 1976 à 1985... 2018 : Neil Simon, 91 ans, prolifique dramaturge et producteur américain... 2017 : Bernard Pomerance, 76 ans, dramaturge et poète américain (The Elephant Man en 1977)... 2017 : Tobe Hooper, 74 ans, réalisateur américain, auteur du film culte Massacre à la tronçonneuse... 2016 : M. Jocelyn Barakatt, 64 ans, avocat de Québec... 2014 : Jean Cosmos, 91 ans, auteur français... 2012 : Jacques Bensimon, 69 ans, ancien commissaire de l’Office national du film (ONF)... 2007 : David Karel, 63 ans, professeur d’histoire de l’art de l’Université Laval... 2005 : Marius Fortier, 79 ans, le père des Nordiques et gestionnaire de hockey québécois... 2004 : Laura Branigan, 47 ans, chanteuse américaine... 1988 : Jerry Trudel, 69 ans, journaliste sportif... 1975 : Juliette Béliveau, 85 ans, comédienne et actrice... 1974 : Charles Lindbergh, 77 ans, aviateur américain.