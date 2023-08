Nouvelle voie cyclable sur Sainte-Foy: pas de retard dans les bus depuis juillet

Avant même son inauguration officielle, la nouvelle voie cyclable du chemin Sainte-Foy est déjà très fréquentée et ne semble pas causer la congestion appréhendée ni de retard dans le transport en commun.

L’aménagement est dans le paysage depuis le mois de juillet et les cyclistes de tous âges l’empruntent déjà en grand nombre. Son inauguration officielle est prévue dans quelques jours. Malgré le retrait d’une voie de circulation par direction et de 136 espaces de stationnement à certains endroits, le Réseau de transport de la capitale (RTC) n’a pas noté d’entraves à ses parcours.

«Nos données ne démontrent pas de retards particuliers. Il y a des ralentissements sporadiques, qui s’apparentent à ce qui est normalement observé en période estivale», a indiqué Anne-Marie Gauthier, directrice des communications au RTC.

Deux plaintes

«Depuis le début du mois de juillet, deux plaintes ont été transmises à notre service à la clientèle, en lien avec les aménagements cyclables du chemin Sainte-Foy», a-t-elle ajouté, soulignant qu’un bilan des impacts de la voie cyclable sera effectué à la fin de l’automne.

Le Journal est allé constater la situation sur les lieux, mercredi matin, en heure de pointe matinale et en période de rentrée des cégeps. Outre un léger ralentissement du parcours 807 en direction est à l’approche de Saint-Sacrement, et quelques klaxons qui ont retenti, les trajets d’autobus semblaient peu affectés par la présence de la piste. Même chose pour les automobilistes.

Marquage complété

Le marquage au sol était complété partout sur la voie, qui se situe entre les avenues de Vimy et des Érables, et des zones vertes peintes sur la chaussée étaient bien visibles. Le Journal a été témoin d’un virage à gauche interdit et d’une voiture stationnée directement sur la piste cyclable, mais de manière générale, avec les nouvelles installations cyclables en place, les différents usagers de la route cohabitaient bien.

Le maire Bruno Marchand a affirmé en début de semaine que la piste serait améliorée en cours de route, en tenant compte de l’expérience constatée sur le terrain. De leur côté, les deux oppositions ont déploré que l’aménagement de la voie cyclable ait été précipité.

Elles ont pointé une signalisation et un marquage déficients et ont réclamé des améliorations. Québec d’abord a souligné que le véritable test surviendra au début septembre, lors de la rentrée universitaire.